富邦首創行動支付繳首期保費 運用保險科技讓保戶『三免』

在金融科技大放異彩之後，保險科技也開始被廣為討論，近兩年，台灣保險業者也紛紛結合科技推出新服務，因應數位轉型，富邦人壽積極落實保險科技，新年順勢推出一系列數位化服務，提升便利性、節省保戶時間，其中包括業界首創的「行動支付繳納首期保費」服務。富邦人壽表示，配合數位化發展，希望服務能更貼近民眾需求，讓保戶「免煩惱」、「免久候」、「免奔波」。



繳納首期保費，除了匯款、轉帳和信用卡方式之外，富邦人壽領先業界推出行動支付服務。即日起，富邦保戶可透過 Apple Pay、線上刷卡和非約定活期性存款帳戶進行繳納，繳費成功會以簡訊和 Email 通知保戶，兼具便利和安心。

除此之外，富邦人壽也與台北富邦銀行攜手開發，推出一系列「快速付款服務」服務業務，包括納入線上保單借款、理賠 easy pay，實現即時匯款。富邦人壽也與「臺灣網路認證公司 (TWCA)」合作，運用「TWID 身分識別機制」，保戶不需臨櫃辦理給付匯款帳號，透過金融卡便可進行身份識別，完成付匯款帳號之約定。

為了提升服務效益，富邦人壽也擴大「安心住院理賠免煩惱」服務據點，除原本合作醫院馬偕紀念醫院 (台北 / 淡水)、臺中榮民總醫院、花蓮慈濟醫院之外，再與奇美醫療體系的奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院攜手合作，服務網遍及北中南東，只要確認資格，保戶出院免單據，可直接以保險金扣抵醫療費用。