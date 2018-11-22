〈網投年金險夯〉四大壽險宣告利率全數拉齊 富邦人壽前10月保費收入居冠

網路投保年金險超夯，新光人壽網投年金險宣告利率調高，四大壽險公司宣告利率全數拉齊為 2.76%。而以銷售業績來看，富邦人壽網路投保年金險前 10 月保費收入超過新台幣 4.1 億元，較去年同期成長 4.66 倍，業績持續領先業界。

目前主要壽險業者網投年金險截至 11 月的宣告利率都已拉齊至 2.76%，富邦人壽豪開鑫先於 10 月將宣告利率由 2.73% 調高為 2.76%，新光人壽的 UP Cash 也在 11 月跟進從 2.74% 調高到 2.76%，全數追平台灣人壽 e 富保、國泰人壽鑫 Money 的宣告利率。富邦人壽的 e 桶金商品仍維持 2.55%。

富邦人壽網路投保今（2018）年 1-10 月的總保費收入已超過新台幣 4.6 億元，其中光是富邦人壽兩款年金險就佔了總保費收入的 9 成，網路投保年金險前 10 月保費收入超過新台幣 4.1 億元，較去年同期成長 4.66 倍，業績持續領先業界。

富邦人壽表示，「e 桶金」年金險是以轉帳支付保費，而「豪開鑫」可刷超過 30 家信用卡，兩張年金險在網路熱賣，成為帶動業績成長的火車頭。網投年金險具有持續金流保障、減少對未來的煩惱，同時年金可隨宣告利率而累積，減少通膨帶來的影響跟壓力，穩健累積資產，已經深受許多民眾青睞，成為保險理財的重要管道。

現在的網投年金險多提供線上刷卡繳款方式，不僅提供消費者便利的繳費方式，也讓消費者能輕鬆選擇對自己最有利的現金回饋、分期零利率、累積航空哩程等信用卡優惠，消費者可以隨著各家發卡行推出的活動來精打細算，挑選最合適的繳款方式。