富邦人壽實踐綠色金融 推「四大低碳策略」

富邦人壽為實踐綠色金融、響應環境永續，展開「四大低碳策略」，包括綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保，以實際的永續行動塑造綠色典範，表達企業積極朝永續經營目標邁進。

綠色採購作業要點，軟硬體選購具有主管機關核發之「環保標章」及「第二類環保標章」等產品為主，以達成減量、可重複使用、低汙染等目標。富邦人壽已連三年獲得「綠色採購績優單位認證」，今年度更取得環保署專業認證肯定，也拿下經濟部主辦「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制首獎」。

此外，藉由更換 LED 節能燈具、建置太陽能節能面板等實質行動，並定期進行內部廢棄物管理及垃圾減量等自我監測作業，雙管齊下展現友善職場的綠色精神。並開發以區塊鏈技術為核心的「富邦好行 APP」，讓內勤同仁外出洽公時，只要透過行動載具便可一鍵支付車費，省去繁瑣的作業流程，預估一年更可省下 54,000 份紙本（約 123 公斤樹木）。

隨著科技的進步，富邦人壽結合保險科技（InsurTech）應用於各項金融服務，像是智能系統「理賠 easy pay」，保戶不用填寫紙本，即可享有迅速的理賠服務，或是電子通知單等，期待能藉由降低服務過程中的紙張用量，減少碳足跡，以達服務無紙化的第三低碳策略。



富邦人壽也透過公益環保，推動「縮短食物里程」，避免進口食材需求，降低交通運輸汙染。富邦人壽今年度於全台六地舉辦「共購集取」快閃活動，透過減少宅配車出車次數的配送模式，以達減碳效益，估算活動結束後共減少 2,040 公斤碳排放，等同於種下 68,000 顆樹、一座大安森林公園，展現企業低碳節能的強烈企圖心。