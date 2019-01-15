紐約匯市—脫歐協議表決前夕 市場關注英鎊 

週一 (14 日) 交易， 脫歐協議表決的前一日，英鎊是貨幣交易者的焦點。英國首相梅伊試圖爭取國會對其脫歐協議的支持，同時歐盟也提供了一些保證。



梅伊簽訂的脫歐協議一直被批評對歐盟過度友善，為了捍衛其協議，她聲稱收到了歐盟提供的「有價值的新澄清和保證」，並表明她與歐盟簽訂的脫歐協議就是桌面上唯一版本。

她週日警告，倘若拒絕該協議，「恐會是我們民主體制中的信任，一場災難性、不可饒恕的背叛。」

梅伊版協議最大問題就在北愛邊境的保障措施。

北愛歸屬英國，而愛爾蘭屬於歐盟成員，倘若北愛一旦跟隨英國脫歐，北愛與愛爾蘭之間的邊界將是英國與他國唯一的陸地邊界，亦即「硬邊界」，歐盟和英國都不願出現硬邊界，於是產生「邊境保障措施」。 該措施規定，若是在脫歐過渡期結束前，歐盟和英國沒有達成全面性的脫歐協議，北愛爾蘭和愛爾蘭也不會有硬邊界，屆時北愛將留在單一市場與關稅同盟內，部分食品和商品標準採用歐盟規定。 亦即，來自英國的商品，在進入北愛爾蘭之前，必須先行查驗是否符合歐盟規定，形同英國的邊界拉到了愛爾蘭海，觸動北愛共和派的敏感神經，同時脫歐派也不滿意這項規定，認為這會讓英國無期限和歐盟藕斷絲連，不僅得遵守歐盟規定，甚至還對這些規定沒有發語權。

歐盟發出一份保證信，包括歐盟執行委員會主席容克在內的 3 位領袖表示，愛爾蘭邊境保障措施（backstop）只有在必要時才會使用，而且如果實施，也會「盡可能縮短時間」。

然而，批評者仍不滿該措施無確切的終止時間，也沒提到是否可以單方面結束邊境保障措施。多名議員表示，儘管看過這封保證信，他們不支持脫歐協議的立場仍不變。

英國國會週二將針對梅伊簽訂的脫歐協議進行表決。許多市場參與者料定梅伊將失敗。

週一稍早交易，英鎊兌美元上漲至近 2 個月高點 1.293 美元，但隨後吐回漲幅，近時交易在 1.2868 美元，略較上週五 1.2839 美元上漲。

英鎊也吐回一些兌歐元的漲幅，根據 FactSet，歐元兌英鎊下跌 0.2% 至 0.8911 英鎊。

“FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，「英國會不會出現不信任投票，或者梅伊再次試圖取得歐盟的讓步？或者《里斯本條約》第 50 條延長 (即延後脫歐時間)？甚至更極端一點，出現新選舉和二次公投？上述每一種發展都將對英鎊產生不同的衝擊。」

其他貨幣

週一沒有預定公布的美國經濟數據，但美政府持續關閉已進入第 24 天。投資者評估來自中國的貿易數據，該數據顯示 12 月份中國進口和出口均走疲，重燃市場對全球經濟成長的擔憂。

ICE 美元下降 0.1% 至 95.595，歐元兌美元在 1.1467 美元，與上週五大致持平。

由於風險胃口貧弱，日圓走強，美元兌日圓下跌 0.3% 至 108.19 日圓。