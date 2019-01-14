CPTPP於14日起在越南正式生效

CPTPP (全面與進步跨太平洋夥伴關係協定) 今 (14 日) 起在越南正式生效，越南國家主席阮富仲表示，這是將越南融入世界經濟主張更具體化的重要一步，有助爭取外資，發揮內部實力，強化越南在東南亞、亞太和國際舞臺上的作用和地位。

CPTPP 已經於 2018 年 12 月 30 日在日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、墨西哥和新加坡 6 國正式生效，越南國會於 2018 年 11 月 12 日通過相關決議，根據決議，CPTPP 於今年 1 月 14 日起在越南生效。

CPTPP 成員共 11 國，除已完成程序之 7 國外，還包括馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等 4 個簽署國，覆蓋超過 5 億人口，占全球 GDP 約 13.5%。

CPTPP 雖才剛生效，由於門檻相對寬鬆，目前已吸引新成員尋求加入。成員國預計本月 19 日召開首次部長級會議，將討論哥倫比亞、印尼、南韓、泰國及英國等國加入問題。

越南工貿部正與澳洲大使館及世界銀行合作，建立一個電子商務網站，介紹包括 CPTPP 在內的越南所參與的各項自由貿易協定，協助企業了解 CPTPP 主要內容。

越南工貿部指出，越南去年全國商品出口額約達 2447.2 億美元，年增 13.8%，是商品出口大獲成功的一年。工貿部指出，2019 年由於全球增長預估以及市場規模及貨物需求下降，越南進出口活動將遇到一定的困難，因此目標是進出口額達逾 2580 億美元的目標，相當於較 2017 年增長 8%。