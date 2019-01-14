被問到是否偏袒俄羅斯 川普避而不答

當被問到現在或以往，是否處處偏袒俄羅斯，川普總統拒絕直接回答此一問題。先前一份報導指出，在川普於 2017 年開除了聯邦調查局局長柯米之後，執法人員便對他的行為感到擔憂，也開始調查此一可能性。

川普則說，這是他被問到過最屈辱的問題。

紐約時報上週五的這篇報導，提到了不具名的前執法官員及熟悉這項調查的其他消息人士。

上週六，川普接受 Fox 新聞頻道主持人金妮 (Jeanine Pirro) 電話訪問。在被問到有關俄羅斯的問題時，他做出了回應。

「我認為這是我被問到過最屈辱的問題，」川普說。「這也是有關我的最屈辱的文章，如果民眾看過這篇文章，就知道他們什麼也沒查到。」

川普並未直接回答金妮的問題，只強調他對俄羅斯的態度，比任何一位總統都強硬。

「如果問問俄羅斯民眾，就知道我對俄羅斯的態度，比其他總統都更強硬，」

川普的聲明遭到維吉尼亞州參議員華納 (Mark Warner) 的反駁。華納為參院情報委員會副主席。他說，幾乎所有對俄羅斯的制裁，都非來自白宮，而是來自國會，因為兩黨議員對墨斯科的行動感到擔憂。華納指控白宮執行制裁的速度非常慢。

紐約時報報導，在 2016 年總統大選期間，FBI 幹員與幾位高層官員便對川普與俄羅斯的關係感到懷疑，但當時並未展開調查，因為不確定如何開啓此一敏感的調查。