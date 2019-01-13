陶冬：英脫歐初闖議會 Fed再言耐心

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，Fed 公布 12 月份會議紀錄，不僅再次提到經濟放緩，而且特意淡化通脹因素，在在顯示其「耐心」，強調升息力度與時間都可以調整，印證近來資金的揣測。以下為部落格全文：

上周發生了兩大事件，帶動風險資產繼續上行。中美副部長級貿易談判取得進展，讓市場憧憬兩國的貿易糾紛有停戰的可能。聯儲公佈十二月份會議紀要，決策者討論了暫停加息的議題，印證了資金近來的揣測。



這兩大事件均屬利好，市場在投資配置上繼續增槓桿，不過速度和力度略有放緩。股市成為增加風險權重的受益者，多數國家股市均有良好的表現，債市也受到央行鴿化的鼓勵，國債利率下行。受惠於 OPEC 減產，原油價格企穩 60 美元樓上，黃金價格略升。英國政府的脫歐方案仍在國會辯論中，不過梅內閣上周已經連輸三場，將方案表決失利後的話語權拱手讓給了議會，英鎊相對穩定。兩大智慧手機公司先後發出盈利預警，手機股以及上下游股慘遭屠戮。

美國聯儲在去年十二月再次加息，不過在最新發佈的會議紀要中指出市場動盪與經濟放緩令暫停加息的機會加大，在通貨膨脹未見升溫的情況下尤其如此。這次會議紀要與之前的有明顯的不同，不僅再次提出經濟放緩，而且首次針對市場動盪，更有趣的是決策者特意淡化通脹因素。一切都是為了凸顯 patience（耐心），顯示如果需要他們願意等待，強調未來加息的力度與時間均可調整。美國貨幣當局成功地將加息週期進入觀察期的訊息傳達到市場上，資產價格穩定住了，資金成本回落了。



市場目前由兩個月前今年加息兩次的預期變成不加息，部分人士在討論減息的可能。筆者相信聯儲的加息週期的確面臨 pause 階段，未來走向取決於最新的經濟資料，經濟、通脹與市場何去何從，決策者自己都不知道。過去那種預設 12 個月利率的做法已經難以為繼。

英國將於本週二表決脫歐計畫，特蕾莎 - 梅正在面臨眾叛親離的困局。不僅反對黨工黨不支持議案，執政聯盟小夥伴 DUP 不支持議案，連保守黨內部的反對聲音也越來越強烈。



這份脫歐談判結果被議會否決的機會很高。梅原本寄希望於挾持議案，稱不支持議案英國便面臨硬脫歐風險，但是上周被議員們打破了如意算盤，一旦議案被否決，議會會掌控大局。筆者相信，延長里斯本 50 條款的機會很高，英歐繼續談判。英國就脫歐議題再次舉行公投的機會也不小。



歐洲在脫歐談判上，以懲罰叛徒的心態追打英國，但是一旦英國硬脫歐，對歐洲會帶來什麼影響是無人能說清楚的。筆者不排除硬脫歐的可能，但是從防範風險角度（尤其是金融風險），估計歐洲願意通融。

本周重要資料不多，中國的信貸資料值得關注。英國脫歐議案表決，可能對匯率有影響，如果議案不被通過，而政府處置不當，則可能有更大的市場衝擊。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。