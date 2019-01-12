熱門股—基亞致力於細胞治療 一度叩關60元創波段新高

基亞 (3176-TW) 近期致力於癌症治療與細胞療法，除了先前和義大醫療團隊與永長欣診所個別合作提出細胞治療技術申請案，基亞也與美商 CellMax Life 結盟成為細胞治療夥伴，股價自上週開始強勢表態，站穩 5 日線一路上攻，9 日時一度叩關 60 元，創下波段新高。

基亞今年初與 CellMax Life(合度精密) 談妥細胞治療的合作，將使用 CellMax Life 的循環腫瘤細胞平台及單一分子定序平台，透過完整的液態切片套組來評估治療的選擇和反應，基亞表示，公司專注於細胞治療技術和癌症治療的新藥開發，若能夠與癌症檢測領域的廠商合作，不僅能夠從根本上改善癌症的診斷方式，也能提升基亞的價值，達到相輔相成的成效。

自從衛福部 9 月正式開放細胞治療的法規後，在細胞治療的規定上也逐漸放寬，基亞正是瞄準這點全力搶攻市場，基亞法說會時也指出，未來公司的走向會轉往細胞治療的領域，並與高端疫苗合作，將高端疫苗也納入為旗下的生產基地之一，因此除了基亞本身的產能外，再加上高端疫苗細胞治療 GTP 實驗室的加持，期望在細胞治療領域再下一城。

基亞在新藥產品上也全力佈局，包括抗癌新藥 PI-88、融瘤病毒新藥 OBP-301 等，也積極進行臨床實驗，爭取藥證。