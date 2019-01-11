蘇內閣拚經濟 四大財經部會首長確定留任

準行政院長蘇貞昌下週一 (14 日) 即將走馬上任，蘇揆今 (11) 日下午馬不停蹄展開人事約詢布局，據了解，主要財金部會首長，包括財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津與國發會主委陳美伶確定留任，與蘇內閣一起打拚。

由於蘇內閣將拚經濟列為首要任務，因此第一波約詢先從財經部會首長著手，包括財政部、金管會、經濟部與國發會等重要財經部會目前仍有重大政策正在推動中，為了政策順利推動，蘇內閣拍板財金部會首長將繼續留任，力求穩定為最高指導原則。

財政部長蘇建榮去年 7 月 16 日甫上任，而財政部目前還有，綜所稅扣除額改革、海外資金匯回與所得稅法第 14 條修正案 (俗稱名模條款) 等稅制方案待推動，加上蘇建榮行事沈穩務實，深受高層肯定因此確定繼續留任。

原本外傳可能「高升」的金管會主委顧立雄也確定繼續「顧」金管會，顧立雄前 (2017) 年 9 月初上任一年多以來，積極強化公司治理並嚴守金融監理，與此同時，他也積極推動純網銀開放、大幅鬆綁金金併，大刀闊斧的改革與勇於創新的作風，也讓府院高層給予極高評價，在經約詢後也確定繼續掌舵金管會。

經濟部長沈榮津也確定留任，由於經濟部主掌供電、能源政策與台商回流等重要任務，在距離選舉只剩一年時間內，穩定供電、維持電價平穩將成政府重要任務之一，府院高層認為，沈榮津嫻熟經濟部業務，可望繼續延續政策使命，是接掌經部的不二人選。

而被視為是賴系人馬的國發會主委陳美伶，原本預計與賴揆同進退，甚至在內閣總辭前已經開始規劃打包事宜，不過在蘇貞昌的積極慰留下，最後仍決定留下來與新內閣一起奮鬥，繼續推動地方創生、雙語國家、行動支付與智慧政府等重要政策。



