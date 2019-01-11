聲寶積極活化資產 林口智慧屋3月營運 今年集團營收拚350億元

聲寶 (1604) 積極活化土地資產，集團總裁陳盛沺指出，位於林口的智慧聲寶屋為首要代表作，預計 3 月開始出租營運，而土城建案今年 6 月開始動工，以目前每坪 40 萬元來看，可望帶進 60 億元業績。展望 2019 年，陳盛沺喊出，集團 3 家公司總營收將達 350 億元。聲寶集團今天晚上將舉行旺年會，席開近 160 桌，包括聲寶、瑞智 (4532) 及東源物流一同舉辦，規模與去年相當。



陳盛沺指出，2019 年仍是辛苦的一年，聲寶今年要把去年下滑的補回來，內、外銷目標成長 10%，四大主力產品包括冷氣、冰箱、電視機、洗衣機，其他包括除濕機、空氣清淨機、廚房及生活家電要有較大成長幅度，其中廚房家電今年成長 20%，佔比也可望達到 20%。



智能家電部分，聲寶今年要推會講話冰箱，APP 冷氣，冰櫃、酒櫃，目前聲寶微波爐、電風扇在台灣市佔率第一。根據統計，台灣滾筒洗衣機佔洗衣機比重從以往 7-8% 提高至 20%，聲寶今年洗衣機會增加滾筒式。



陳盛沺指出，林口智慧聲寶屋為聲寶跨入房地產的處女作，總建坪為 2000 多坪，預計 3 月開始出租營業，餐廳則計畫 6 月開幕，總投資約 4.5 億元，估計租屋投報率約 4-5%。



至於新北市土城廠近 4000 坪土地規劃興建三棟大樓，去年 12 月 5 日取得都市計畫變更核准函，預計今年 6 月開始動工，2021 年開始銷售，樓地板面積可達 1.6 萬坪，以當地每坪 40 萬元計算，預估可帶進 60 億元業績。



台南廠部分，預計 10 月拿的執照並開始運作，總投資 20 億元，初期約 7-8 億元，先將空氣清淨器、空調、洗衣機移過去，第二期則把冰箱產線移過去，屆時林口廠開發科技產業園區，預計 1-2 年完成。



聲寶年終獎金保持去年水準，約近 2 個月。陳盛沺指出，聲寶今年業績目標成長 10%，獲利增幅要比營收更高。