日盛銀行推「智能推播」 客戶不必再收罐頭訊息

日盛銀行為提升行動金融服務，近年來積極布局新型專利之申請，所研發的新型專利 -「智能推播 (O2O Smart Push)」服務，可針對用戶需求，精準推送訊息。日前已順利通過智慧財產局審核，獲頒證書，於金融科技新型專利上再下一城。

日盛銀行表示，由於行動裝置及網路的普及，民眾對於透過智慧手機、平板電腦接收金融資訊，以及電子交易的接受度逐漸提高，許多同業開發多種行動應用程式（APP）供用戶下載，並同時利用智慧手機的推播服務，提供各項最新訊息及優惠活動，但對民眾而言多半是制式的罐頭訊息，未能符合真正需求。

日盛銀行即將推出的「智能推播」，可以針對使用者需求，精準推送，提供最佳、最適性的訊息或服務，例如「行動理專」推介功能，可依據客戶之投資風險屬性，分析評估其交易行為模式，再推送適合之基金標的，客戶僅需確認交易內容後，輸入交易密碼即可輕鬆完成基金下單。

此外，日盛銀行將評估於「智能推播」服務中利用所謂的 LBS（Location Based Services）定位資訊技術，當客戶走進分行時，行動銀行 APP 就會自動開啟取號功能，並同時提供存提款、匯款等交易選單，客戶可於行動銀行 APP 填寫相關資料，減少臨櫃等待作業時間。

日盛銀行也希望能藉由「智能推播 (O2O Smart Push)」服務系統，打破 APP 傳統推播機制，從客戶角度出發，創造更深度、精準有效果的服務，提供最適合客戶需求的最佳使用體驗。