【華冠投顧】本周多頭急行軍 下周要調整呼吸 想賺滿《紅包行情》 這個《訣竅》務必知

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股續漲、今日亞股拉高，國際盤利多帶動大盤再創波段新高，多頭藉由拉抬台積電、大立光等電子權值股收復季線，終場大盤增量 + 38 點，週 KD 指標形成黃金交叉，OTC 指數則反向量縮 - 0.17%。

昨日提過「大盤委賣張數依舊在偏高水準... 整理過程還需要一些時間」。今天雖然指數再創反彈新高，但仍維持「大盤短線需要稍事整理」的看法。

因為 (1) 大盤委賣張數同步創下波段新高，統計去年 10 月台股回檔以來，反彈出現同樣規模的賣壓，盤勢都會轉為整理或回檔；(2)通常賣壓重的時候就需要足夠的換手，所以多頭推升指數需要滾量，但今日成交量不到千億，缺乏滾量動能；(3)近期較具領先性的 OTC 指數今天反而走弱；(4)大盤動用權值股收高，主要目的應是作線，讓週Ｋ棒收過上週高點，正式完成週Ｋ層級的「破底翻」排列。

總結來說，下週若見單日成交量還是不足千億，在當前賣壓水準之下的上檔空間應有限，需要一些時間整理消化賣壓，操作上可於橫向震盪或往下壓回時，擇機佈局轉強股。

＜賺好賺滿紅包行情的訣竅＞

上禮拜五 (1/4) 大盤破底，在市場恐慌氣氛中，昇楷於盤後分析文很肯定地告訴大家「紅包行情會上演」，並且分享《投資週報》給大家，詳述看好的邏輯與 "紅包行情的不傳之秘"。

這週大盤急行軍近 400 點來到季線，不過在前段的大盤分析中卻告訴大家「短線要提防賣壓過重引發的整理或回檔走勢」，感覺上好像和上週所說的「紅包行情會上演」互相矛盾？

其實兩者之間並不互斥，因為過去台股每逢紅包行情是在農曆年後正式上演的，在封關前都有類似的作價手法與脈絡可循，想要賺好賺滿紅包的好朋友，歡迎加入昇楷投資園地，週末將有專文分享當中的眉角與邏輯 (放在首頁)。

＜強弱勢股＞

今日強勢股中，《2330 台積電》全年營收創歷史新高，《3008 大立光》全年獲利創歷史次高，兩檔權值股雙雙大漲帶動大盤攻上季線。散熱模組《3324 雙鴻》強攻漲停創波段新高，《6230 超眾》跟進創波段收盤新高。

今日弱勢股集中在高基期股的回檔修正，如《1795 美時》、《5263 智崴》、《8464 億豐》、《1515 力山》... 等；另 5G 概念股中，光通訊模組《4979 華星光》、《3234 光環》... 量縮回檔，ABF 基板則修正較重，《8046 南電》、《3037 欣興》均跌破上週低點。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。