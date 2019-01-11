生醫併購潮來了 跟著精準醫療概念投資

2019 年甫開年，醫療保健產業就由兩項精準醫療相關併購案開啟熱潮，顯示未來腫瘤、癌症治療，將以精準醫療為發展重心，包括基因、免疫及特定標記療法等。法人指出，雖然近期相關股價隨著市場波動加大而震盪劇烈，但精準醫療在 AI 技術運用越廣，效用越大之下，將進而帶動整體產業蓬勃發展及股價長期趨勢往上。

今年首發的兩項併購案，分別是美國製藥巨頭 Bristol-Myers Squibb 及禮來藥廠 Eli Lilly 的大型併購，以強化自身腫瘤、癌症治療的研發與產線，為即將展開的併購熱潮開啟第一槍。

第一金全球 AI 精準醫療基金經理人常李奕翰表示，過去 Bristol-Myers Squibb 長期約 25% 的營收來自於免疫抗癌藥 Opdivo，面對各大廠搶進癌症用藥及基因療法的競爭壓力，亟需擴充旗下藥品組合陣容。併購生技大廠 Celgene 將可取得血癌暢銷用藥 Revlimid，未來在精準醫療的發展下，合併療法將是顯學，此併購案將讓 Bristol-Myers Squibb 產品組合更完整，癌症免疫療法效果更有效、更精準。

禮來藥廠 (Eli Lilly) 於 8 日以約 80 億美元現金，收購專長精準抗癌藥業者 Loxo 腫瘤學公司，為自身強化癌症基因治療市場。突顯禮來未來走出長期以糖尿病用藥為主的營運模式，搶占腫瘤精準醫療的地位的決心。

常李奕翰表示，不只是癌症基因治療併購熱度高漲，觀察過去五年的數位醫療新創公司投融資金額，每年總金額不斷增加，平均規模也大幅擴大。數位醫療包括數位醫療、遠距醫療及 AI 平台等運用 AI 技術顛覆醫療產業，開創新服務、新機會。顯示精準醫療吸金力不減，未來趨勢確定。

精準醫療股價在去 (2018) 年第 4 季出現逢高獲利了結的賣壓，使得前三季的漲幅盡數回吐。不過以近期低點反彈幅度來看，代表精準醫療的 ETFx 健康科技指數彈幅最大，達 12.67%，遠高於標普 500 指數的 9.5%。顯示精準醫療指數雖然受到市場震盪出現修正，但反彈力度也相對較強，因此在 AI 技術的推動之下，上漲動能看得見，即使短期受到影響，但長期上升趨勢不變。

