散熱族群健策12月業績創高掄元 超眾、雙鴻、奇鋐穩健

散熱族群近期股價勇猛，不過，12 月業績揭曉，除了伺服器均熱片大廠健策 (3653) 以 4.39 億元刷新紀錄，年增高達 47% 之外，散熱模組大廠超眾 (6230)、雙鴻(3324) 以及奇鋐 (3017) 表現均屬平穩，分別較上月減少 3.5%、11.3% 與 4.5%。挾 5G 手機題材使股價飆漲的雙鴻，週五 (11 日) 股價再見亮燈漲停，以 122.5 元創下上市以來新天價，短短 3 個月的時間翻漲 1.7 倍，券資比超過 6 成，軋空力道強勁，惟三個月來只進不出、大買股超過 1.5 萬張的投信，週四 (10 日) 開始轉賣 246 張，外資也轉賣逾千張。



雙鴻第四季手機接單轉強，產能滿載，第四季營收 21.3 億元，刷新紀錄，季增 10.9%，年增 11.5%，累計全年營收 76.47 億元，年增率 10%。不過，12 月進入淡季，營收 6.46 億元較上月下滑 11.33%，同比小幅增加 4.64%。展望 2019 年，雖 5G 手機將帶動熱管與熱板的應用大幅增加，但初期 5G 手機的數量預估仍然有限，加上良率仍待提升，成長待觀察。



即將在月底召開股東臨時會的超眾，獲日本電產 (Nidec) 入主，雙方整合效益樂觀，股價近期表現亮眼，一度突破 150 元大關，以 153.5 元再創近兩年新高價。12 月完成公開收購以來漲幅逾七成。該公司 12 月營收 6.91 億元，月減 3.47%，年增 7%，第四季營收達 20.9 億元，與第三季 20.95 億元新高略減而創次高，年增 11.5%，全年 76.6 億元，年增率 8.5%。



健策 12 月業績強勁，以 4.39 億元再創歷史新高紀錄，月增 7.18%，年增率達 47%，激勵該股一舉重回 80 元以上，最高來到 85.8 元，短線股價回升近兩成。該公司第四季營收達 12.22 億元，維持第三季的 12.24 億元新高水位，年增 32.4%，全年達 46.82 億元，年增 27.8%。



健策受惠 AMD 市佔率擴大，來自該客戶的伺服器均熱片業績穩定放大，預估今年均熱片產品營收比重將從去年的 36% 大增到 45%，ILM(處理器機構扣件) 佔比將由 13% 提升到 15%。



奇鋐 12 月營收為 26.19 億元，月減 4.53%，年增 8%，第四季營收達 79.44 億元，季增率 4.3%，年增率 5.2%，創下新高紀錄，累計全年營收為 290.67 億元，年增率 7.2%，刷新紀錄。