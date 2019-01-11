盤前財經大事搶先讀2019年1月11日

今日操盤前瞻

美國 12 月消費者物價指數

日本 11 月貿易經常帳

鮑爾再度暗示 Fed 不急於加息 對政府債台高築感到憂心

繼前日聯準會 12 月會議紀要公布後，聯準會 (Fed) 主席鮑爾在美東時間週四 (10 日) 華盛頓特區午餐會經濟俱樂部發表公開演說，他重申對升息保持耐心，並對美國債務不斷增長感到非常擔憂。閱讀全文...

台達電去年 Q4、全年營收同創新高 今年 3 動能推升營運續旺

台達電 (2308-TW) 今 (10) 日去年公告 12 月營收 212.07 億元，月減 4.2%、年增 2%，去年第 4 季營收 646.34 億元續創新高，季增 1.6%、年增 5.3%，去年全年營收 2370.18 億元，同步續創歷史新高，年增 6%；法人看好台達電今年可望受惠資料中心、5G、車用相關產品成長，抵銷自動化產品因貿易戰的影響，營收可望續創新高。閱讀全文...

鴻海去年 12 月營收創歷史次高 Q4、全年營收同締新猷

鴻海 (2317-TW) 昨 (10) 日公告去年 12 月營收 6193.16 億元，創單月歷史次高，月增 3%、年減 8.3%，去年第 4 季營收 1.81 兆元創歷史新高，季增 31.6%、年增 4.6%，去年全年營收 5.29 兆元，創歷史新高，年增 12.5%。閱讀全文...

金控去年獲利叩關 3000 億失敗 12 月有 6 家虧錢

2018 年金控獲利全數出爐，國泰、富邦兩大壽險金控獲利衰退、銀行年底增提備抵呆帳影響，15 家金控去年稅後純益合計達 2,936 億元，較前年同期微幅衰退 1.2%，挑戰 3,000 億元目標叩關失敗。其中 12 月單月就有 6 家金控陷入虧損，包含富邦金、國泰金、元大金、台新金、新光金與開發金。閱讀全文...

中華電、遠傳去年財測未達標 台灣大全年 EPS 為 5.01 元冠三雄

電信三雄今 (10) 日公布去年 12 月自結數與全年財報，去年在 499 資費殺價戰競爭下，三雄獲利表現大受影響，其中，僅台灣大 (3045-TW) 達成財測目標，全年每股純益 5.01 元，再度稱冠電信三雄。閱讀全文...