保發中心篩選100檔類債券股 金融股入選比重超過5成居冠

保發中心今 (10) 日公布各產業入選「類債券股」的比例與成分股比重，其中金融保險業的股票入選比重高達 51% 居冠，共有 18 檔金融股列入成分股，比重高達 18%。

保發中心今天舉辦「2019 年全球經濟與投資展望暨「類債券」股票之研究成果發表研討會」，保發中心總經理金肖雲致詞時指出，國內股市確實存在某類股票, 較能承受極端壓力情境, 其報酬率與波動度都較為穩定，建議公司確實能長期持有該類股票，可考慮重新評估衡量該類股票風險之方式。

保發中心受台灣證交所委託，研究壽險業最愛的、具穩定收益與債券性質類似的台股，依照四大條件篩選出 100 檔「類債券股票」。

類債券股是指股價波動度低、殖利率高的股票。根據保發中心研究並定義的結果，類債券股票需符合四大條件，包括：營業穩定、過去五年需配發穩定股息並達一定收益率、股票所屬公司獲利需達一定水準、股票報酬率較穩定，從中挑出 100 檔類債券的成分股。

篩選結果顯示，金融保險股票的入選比重超過 5 成，共有 18 檔金融保險類股入列成分股，比重高達 18%，其次則是電子通路類股，化工與其他電子業排名第三。

在成分股占比部分，其他類與包括鴻海在內的電子類股有 9 檔入列；台積電在內的半導體入選比例僅 10%，占成分股僅 7 檔。

值得注意的是，壽險偏愛的電信相關的通信網路類股，入選比例僅 11%，只有 4 檔入列成分股。

根據保發中心試算，這 100 檔類債券股票從 2005 年到 2017 年期間，長期投資年化投資報酬可達 13.42%，優於台股大盤報酬指數的 8.02%，年化波動率 17.16% 也比台股的 21% 來的低。



