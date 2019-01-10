【華冠投顧】幸運星-台股迅速反彈422點後的量縮整理……光學族群閃亮亮？？下一檔飆股在哪裡？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3630 新鉅科、3019 亞光、6488 環球晶、6153 嘉聯益、6176 瑞儀

中美貿易談判結束，美股四大指數依然上漲，費半漲幅最大達 2.53%。台股大盤四天大漲 422 點面臨季線「9750 點」壓力，今日量縮整理權值股 3008 大立光、2474 可成、2354 鴻準，台塑集團 6505 台塑化、1301 台塑、1326 台化下跌整理。OTC 指數連四漲，中小型股撐盤，收盤大盤跌 17 點，成交量縮 872 億，OTC 開高走低小漲 0.27%，成交量 302 億。外資賣超 7.45 億，投信買超 1.98 億，自營商買超 4.26 億。

類股輪動快速，今日最強的族群是光學類股，如 3441 聯一光、3019 亞光、6209 今國光、3630 新鉅科等……【手中有光學族群的好友，今晚可收聽老師《股市幸運星》節目專業分析光學股……】！昨天老師也上了一檔新菜「小大立光」，今天也如預期的大漲創高！今日節目將公佈「小大立光」是誰？？切記…… 底部進場，果然真是好?！！

今天矽晶圓 6488 環球晶漲 5% 上季線，其他新的強勢股有 3704 合勤控、4943 康控 - KY、6223 旺矽、3071 協禧、6176 瑞儀、2367 燿華、6153 嘉聯益、3548 兆利、9958 世紀鋼、8415 大國鋼……

本周持續強勢的個股則是 1/7 節目中分享的飆股－4953 緯軟連噴四天創高，上周大盤殺了 400 點老師說退潮後裸鑽再現！！1/3 開始邀請大家進場…… 在節目中分享的裸鑽如 3176 基亞、1/7 4953 緯軟、1/3 9921 巨大、1/4 3217 優群、1789 神隆…… 創造粉絲們不少獲利，真開心！

PS. 位階偏高修正中的個股如：3545 敦泰、8150 南茂、9910 豐泰、6230 超眾、3324 雙鴻、5349 先豐……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。