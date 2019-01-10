【華冠投顧】盤後分析：面臨季線反壓 轉趨震盪

劉彥良 分析師

昨天已提及台股來到季線反壓同時成交量一口氣放得太快，所以接下來自然會先震盪，今天終場僅小跌 17 點算是相當客氣。不過震盪還沒有結束，所以近期漲多的個股要小心調節賣壓，尤其是 5G 概念股的部分。

今天盤面上新轉強的是二線光學，精湛 (2070) 和聯一光 (3441) 亮燈漲停，亞光 (3019) 和今國光 (6209) 也大漲 5%。不過今天的蟦強是否一日行情要再觀察，就像昨天最夯的被動元件一樣，今天僅剩國巨 (2327) 和雷科 (6207) 收紅，所以目前盤面上還是缺乏夠力的主流族群來作接棒，選股上的難度也因此提高。

既然沒有主流族群，那麼還是回歸到籌碼面的角度，建議投資朋友可以從外資或投信在鎖定的個股，最好是那種還沒有什麼漲到的，就可以買起來抱一下，反之如果是已經漲一波的，那就祝它幸福。

舉例來說，上週節目中分享的 3 檔投信偏多股，其中良維 (6290) 持續創高，空手的就不要再追了，反倒要留意的是還沒有什麼漲到的邦特 (4107) 和南寶 (4766) 都可以好好留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。