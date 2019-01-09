【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

雖然美中談判尚未達成具體結果，不過包括川普及美中官員皆釋出樂觀訊息，今日台股隨亞股同步走高，電子三雄全面開高走高，大立光更大漲超過 6%，台塑四寶續領漲傳產類股，金控股也多有表現，加權指數在電金齊揚，配合傳產助攻下，收盤上漲 1.83%，外資於期現貨大買 275.5 億。

《國際金融市場焦點分析》

川普於推特上發文表示與中國的談判非常順利，赴北京談判的美方官員也證實過去兩天的討論進展順利，並準備延長談判時間，受到此消息激勵亞股今日延續隔夜美股多頭氣氛，上証在銀行及保險板塊轉強帶領大金融板塊，券商及 5G 概念也延續強勢下，盤中一度大漲近 2%，成交量配合放大，不過午後小型股獲利了結賣壓出籠，創業板尾盤跳水翻黑，上証也收斂漲幅至不足 1%，並留下長上影線。

《國際商品市場焦點分析》

中美雙方於週一舉行貿易談判，據路透社報導，雙方約定談判將從兩日額外延長一天，由於兩邊代表都對談判發表樂觀評論，美國總統川普更發表推文稱，跟中國的談判進展得非常順利，使得市場對於風險性資產轉向樂觀，加上昨日美國公佈 API 原油庫存大減 612.7 萬桶，大幅優於預期的減少 330 萬桶，帶動輕原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲超過 2%。

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