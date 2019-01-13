青年茶農 與樹齊高 野放茶成新趨勢

撰文 ‧ 錢麗安 攝影 ‧ 劉煜仕

簡嘉文以二次材打造積木茶屋，不僅可飽覽鄒族聖山塔山全景，還能將雲海、夕陽與彩虹等美景盡收眼底。(攝影者．劉煜仕)

在台灣喝野放茶的人，大抵都知道簡嘉文，他的茶不做廣告，沒預定買不到；除採茶季，他 1 年進茶園的次數不超過 5 次，茶樹與樹齊高，得搭架子慢慢手採。不進茶園的時光，他以二次材蓋了兩間極具個人風格的茶屋，玩手作茶具，到森林野晃，跟著自然上美學課，每回參與茶會擺出來的茶席，總不意外的成為活動的焦點。

「好像在瑞士喔！」採訪回來的照片，編輯台上大夥兒讚歎著，簡嘉文當然不住瑞士，但他的確以茶延伸出一條全觀式的生活美學之路。而這不過就是 10 年的事。曾經，他也是個在都市找不到手感工作，回家跟著父親經營茶園，每天被繁瑣的慣行管理方式，操得半死的青年茶農，從農五年後開始接觸到有機耕作概念，災變後茶園受創，乾脆乘機直接野放。

生態自由運行

大地風味盡收茶湯

簡嘉文說，現行不管是有機或慣行農法，其實都是一種變相的加味茶，是透過施肥、管理而長出的茶，茶湯帶有肥分累積、產生的氣味與口感；野放茶則是任土壤中生物自由互動而產生出的自然物，是茶本來的味道與質地。

因此，對他而言，「野放」就是讓茶湯自然、單純，喝得到土地與環境的味道。除 1 年 2、3 次的局部手工除草外，他幾乎不進茶園，以保持生態自由運作。

他進一步說明，近年來台灣中低海拔地區已經有茶農開始轉做野放茶，但是太和位處高海拔，在利潤仍高的優勢之下，野放茶的推動相對困難。因為野放茶產量大約只有慣行的 10 分之 1，回憶轉作之初，他坦言也曾忐忑不安，但因為很清楚知道自己追求的是茶湯的質感而非量。

這樣的懶惰農法，面對周遭勤墾管理的茶農會有壓力嗎？簡嘉文大笑說自己是宅男，根本不在乎別人的眼光，只專注於自己。他把茶園當實驗室，種下不同品種茶樹，以不同製茶工序，從採摘、萎凋、殺菁到製成全不假手他人，以探求不同的茶滋味。「手炒茶很有趣，尤其是後續的變化，跟用滾筒殺青轉換出來的韻味完全不同，用瓦斯和柴火又不同。」

像在談一場無止境的戀愛。「茶很難捉摸，我以為有點了解了，但下次又會發現跟之前認識的不太一樣，很曖昧又很有吸引力，就會不斷、反覆追逐。」就像近年所流行的藏茶，簡嘉文說野放茶最適合藏茶，但他卻無茶可藏，因為必須留一點來來品嘗「時間」對於野放茶，在每個品種、做法的效益，了解時間的對應。

野遊森林之感

透過創作在日常展演

這種對茶的講究也延伸到生活。事後簡嘉文回想，這其實早就埋在心中，所欠缺的只是一把鑰匙。風災後藝術家來社區分享日本茶美學，加上有美術設計背景的紀錄片導演張志聰到太和為災後重建做紀錄，意外開啟他的美學記憶。他以廢棄二次材蓋了 2 座被戲稱為積木屋的茶屋，屋裡俯拾即是他的創作，茶席更成了他的創意展場，將他日常行走野遊森林孕育的養分——自然、顏色、構圖、光影，一一轉化重現。

簡嘉文興致勃勃的說，接下來計畫要蓋一座小窯，嘗試以太和的土來燒製生活器具，「我在乎的不是燒出來的效果，而是想知道用這裡的土石燒製出的茶器具，來泡這塊土地生產的野放茶，會呈現什麼樣的茶湯質地。」此外，他也計畫在兩座茶屋間蓋一座吊橋，再蓋一間露天浴室，可以邊賞景邊洗澡，「村子裡的人覺得我做這些事浪費時間，幹嘛不花時間在茶園管理上？」但簡嘉文說，不管是種茶、蓋房子、燒陶、玩茶席，他很享受每個過程，「賺錢不就是要過生活嗎？我這樣的生活應該很多人羨慕吧！」

用美學活絡茶能量

藝術家駐村

透過藝術家進入社區，開啟太和社區茶產業的美學思考面向，也落實在學校教育課程，十餘年來太和社區培育出老中青幼四代茶人，更以社區集體之力，參與各式茶會以行銷社區，展現截然不同於都會的茶席美學與品味。

文化茶人——楊麗芳

從代課老師變身太和媳婦、從不懂茶到成為太和茶美學主力推手之一的楊麗芳，回看 12 年前開啟的藝術家駐村計畫，直說對於太和社區的災後重建具有關鍵作用。當時來自不同領域藝術家帶著居民一起透過講座、實作課程，原只是單純的想為傳統的茶產業注入文化能量，讓居民打開美學之眼；災變後，這股美學力，更匯聚成一股改變與凝聚力，讓原本只專注於茶園的耕作、茶的製作的社區居民，共同投入茶席、茶藝與茶產業推廣。

形塑茶品牌 與社區共好

「我們外出參與活動，從來不打個人品牌，只推社區品牌。」楊麗芳說，災後在社區藝術家聯盟協助下，以「太和好茶」為共同行銷品牌，「就是一個共好的概念，當別人不知道太和，那麼太和茶就是沒沒無聞，當太和成為茶產業、茶藝界都成為大家都知道的大品牌時，大家都會提升且受惠。」

像是 2018 年初舉辦的嘉義縣搏茶會，太和就與藝術家蔡江隆合作，以金庸小說為本，利用嘉義縣六腳糖廠的地貌，打造出「桃花島」意境，呈現六席截然不同的茶席，從竹林茶席、樹下茶到簡嘉文以櫸木枝條編成的鳥巢茶席等，成為該次活動預約率最高的茶席。又如，2018 年阿里山國家風景區管理處的春季茶會主場地，太和社區設計了虎頭蜂巢造型、可容納 8 人的茶席，以及可以燒柴煮水的水房，驚豔轟動一時。

栽培小小茶藝師

藝術家進入社區同時發展的，是整個大阿里山茶區校園啟動的茶藝新美學課程。楊麗芳說，太和國小是從風災前就開始推動小小茶藝師課程的學校，從認識茶種、沖泡技術、茶席禮儀到茶葉製成，近年更在校長推動下擴大結合書法與太極，讓孩子體驗茶文化的「清靜簡雅」意境，到訪這天巧遇孩子的茶藝課，小小泡茶師頗有一代新茶人之勢呢。

來源：《商業周刊》 1626 期

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