【大慶證券】盤前分析－聚焦大立光法說會 台股挑戰季線關卡



◆盤勢分析

FED 公佈最新會議紀錄再度釋放鴿派訊號，加上市場樂觀看待中美貿易談判的結果，美股四大指數昨日全數開高走高，連續第四個交易日收紅，但美國政府關門問題拖累指數漲幅，終場以費半指數上漲 2.5% 最為強勁，而 S&P 500 指數則僅上升 0.5%，由此可看出美股多方力道出現減緩跡象，但在日 KD 指標依舊交叉向上下，研判美股仍可延續波段反彈行情，但須留意後續壓回修正的可能。

中美貿易談判持續釋放利多，談判進展順利並延長蹉商時間，市場態度明顯轉趨樂觀，帶動亞股昨日全面開高走高，台股以 9584 點開出後也同步展現多方氣勢，順利越過月線並站回 9700 點關卡，盤中最高來到 9741 點，挑戰季線反壓，終場以 9738 點作收，大幅上漲 174 點，成交量也放大至 1288 億元。技術面來看，台股昨日價量同增，並已確實形成島狀反轉型態，日 KD 指標黃金交叉、MACD 柱狀體也由黑翻紅，短線只要月線關卡未跌破，都可延續反彈行情，有望重新站回季線，持續觀察法人與量能變化。

權值股昨日扮演撐盤角色，股王大立光無畏營收衰退利空終場大漲 6%，台積電、鴻海也同步轉強，國泰金、富邦金、中信金等金融股也在買盤挹注下走揚，塑化的台塑化、台化、台塑等個股也無懼第四季季報獲利利空，隨油價強彈而成為盤面亮點，加上原先弱勢的蘋概股如可成、和碩、仁寶、GIS-KY 等同步點火，推升台股成功站回 9700 點大關。值得注意的是，大立光將於今日舉辦法說會，公司首季營運及其對手機市場的後續展望，將影響蘋概股後續走勢。此外，被動元件和矽晶圓類股上演跌深反彈，包含華新科、信昌電終場均大漲 7-8%，國巨、環球晶也有 2-3% 漲幅，但技術面均留下上影線，顯示在營運表現不佳下，仍建議保守以對。櫃買指數表現持續強勁，生技類股如金可 - KY、精華、泰博，以及紡織股如新纖、遠東新、寶成等延續多方氣勢，但原先強勢的 5G、PCB 概念股則稍作休息，散熱族群也由雙鴻、健策接力表態，顯示盤面上類股輪動快速，操作上要嚴守紀律，仍以具有基本面營運的 5G、生技、紡織、利基型 IC 等族群為主。

