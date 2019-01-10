

◆盤勢分析

1. 受到美中貿易談判順利，聯準會 (Fed) 公布 12 月會議紀要重申對升息抱持耐心與彈性的消息激勵，週三美股上漲，漲幅介於 0.39 至 2.52％，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線附近，壓力為季線至 2018 年 12/13 高點 9,871 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，後勢有機會續漲。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 70，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩月線並站回季線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車。

5.6414 樺漢去年 12 月營收暴增，一口氣超過 90 億元大關、達 91.92 億元，月增 27%，年增 55.6%；去年第 4 季營收 231.2 億元，季增率 15.7%，年增率 52.8%，單季營收突破 200 億元，續創單季營收新高。樺漢短期壓力為半年線附近。

6.2327 國巨 9 日公布去年 12 月營收月減逾一成，符合預期；全年營收攀上 771.65 億元，創新高，年增近 1.4 倍。由於 2018 年每股純益可望挑戰 85 元，市場對配息相當期待，預料可望躋身高殖利率概念股。被動元件今年獲利將較 2018 年下滑，國巨短期壓力為季線附近。

7. 設備廠 2018 營運報喜，6196 帆宣、2467 志聖、3167 大量、5536 聖暉、6613 朋億及 8064 東捷六家上市櫃設備廠去年營收均創歷史新高。帆宣全年營收 244 億元，年增 20.8%，穩居設備業龍頭寶座。2019 年企業資本資出預期將較去年減少。

8. 晶圓代工廠聯電（2303）、世界先進（5347）2018 年合併營收分別為 1,512.52、289.28 億元，雙雙繳出歷史新高表現。法人表示，2019 年上半年 8 吋晶圓代工產能依舊維持高檔，下半年將可望受惠於 5G、電源管理 IC 及車電需求旺盛，看好聯電、世界先進全年營收將可望續創新高。半導體產業景氣今年將面臨挑戰。

