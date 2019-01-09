〈台苯經營權之爭〉董座吳怡青召開臨時董事會 提案懲處總經理

台苯 (1310-TW) 經營權之爭持續延燒，公司今 (9) 日召開臨時董事會，主因為董事長吳怡青認為，總經理吳清典擅自決定股東臨時會紀念品，未向其報告，提案以違反證交法與刑事背信等，將吳清典移送法辦，但 2 位獨立董事對該人事懲處提案召開程序出具反對意見，並表示此次董事會無任何獨董出席，違反議事規則。

台苯今日下午召開臨時董事會，主因為董事長吳怡青認為，總經理吳清典擅自決定股東臨時會紀念品，未向其報告，但去年底董事會中，已通過股東會召開事宜與紀念品，都由董事長決定，但吳清典認為應分層負責，自己也有主導權，因此未向其報告，吳怡青因此提案以違反證交法與刑事背信等，將吳清典移送法辦。

不過，據台苯公告指出，獨立董事趙國帥、張國欽針對此次提案的召開程序出具反對意見，認為此次臨時董事會違反議事規則所載的召集程序，召集通知中並無提供該人事懲處案資料，也無緊急情事，且未給予 7 天前的通知。

此外，2 位獨董也指出，此次董事會獨立董事並無人出席，違反議事規則第 13 條第 5 項及第 6 項規定，董事會即應立即停止決議，縱有決議，也屬無效的決議。

對此，台苯指出，關於本次臨時董事會召集程序的爭議，經出席董事一致通過，將移請主關機關依權責釋疑。而針對人事討論案中相關人員涉及的責任認定，經出席董事一致通過，全案將移送司法機關調查。