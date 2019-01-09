研揚攜手英特爾與大猩猩科技揮軍AIoT CES秀智慧交通解決方案

IPC 廠研揚 (6579) 揮軍美國消費性電子大展(CES)，會中將與大猩猩科技及英特爾聯合展出共同研發之智慧交通解決方案，展現 AI 邊緣運算實力及應用。研揚指出，此次應英特爾之邀，與大猩猩科技合作，在英特爾攤位上進行 AI 人工智慧邊緣運算的展示。這次展出以智慧交通為主軸，除使用研揚的硬體 UP2 搭配大猩猩科技的軟體系統 IVAR(Intelligent Video Analytics Recorder)，並搭配英特爾 OpenVINO 技術，進行兩路攝像鏡頭即時車牌辨識、汽車樣式辨識、車輛追蹤和車流計算等影像辨識功能。



該公司表示，其 UP spuared 搭配使用英特爾 Myriad X 的 mPCIE 卡「AI Core X」，可做的應用範圍非常廣大，目前在智慧零售、智慧工廠、工地安全等領域，已經有了應用實績。



而這次搭配大猩猩科技的 IVAR 軟體系統，更擴展到智慧交通應用中，未來雙方將擴大合作。