BOJ前理事：日圓兌美元恐觸100 再升值政府也無計可施

日本央行 (BOJ) 前理事門間一夫 (Kazuo Momma) 週二 (8 日) 表示，由於全球成長放緩，加上中美貿易緊張，未來幾個月日圓兌美元匯率很可能進一步升值至 1 美元兌 100 日圓，而對於日圓的高速上漲，他估計日本政府對此也是無計可施。

門間一夫週二受訪時表示，雖然這樣的匯率水準尚可忍受，但 BOJ 已經沒有招式對應日圓進一步走強或經濟嚴重下滑。他認為，「不管日本經濟變多糟糕，日本已經無法再增添任何刺激措施了。」

日圓兌美元匯價

門間一夫表示，除非有什麼不可抗力之風險，使得日本經濟浮現急遽下滑的威脅，例如日本 2011 年 3 月發生大海嘯和大地震，否則日本政府對日圓兌外國貨幣匯率的直接干預，都很難合理化。

錦囊已空

他認為，BOJ 幾乎沒有什麼選擇來對抗徹底的經濟衰退 (但他認為不太可能發生經濟衰退)，因為經過 6 年激進的刺激措施後，BOJ 彈藥庫已空，且隨之而來的副作用正堆積在國家的金融系統和市場中。

「沒有明顯利大於弊的有效政策措施。」他說。

上週緊張的投資者趨向避險而推升日圓，使其登上 9 個月最強水準。近幾年來，貨幣疲軟且全球需求一直是日本出口導向的經濟重要推力，這推動了企業利潤創紀錄且企業投資持續增長。

門間一夫認為，就算沒有經濟衰退，BOJ 眼前仍是困難重重，因為今年上半年市場恐仍相當波動，BOJ 可能會在 1 月 22 日至 23 日的政策會議上調降成長和通膨的季度預期。

由於 BOJ 無能為力，央行長黑田東彥今年多數時間將按兵不動，倘若經濟需要幫助，政府就該挺身而出增加財政支出。

通膨目標

儘管如此，身為 BOJ 首席經濟學家的門間一夫指出，BOJ 的 2% 通膨目標仍將遙不可及，如果不含鮮食和能源價格，甚至連 1% 的通膨目標也難以達到。

日圓兌美元近時匯率在 108.86，略較日本大型製造業對本財年預期的 109.41 強勁。