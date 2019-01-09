旅途中缺少他們，要怎麼盡興呢？

【圖．文｜行遍天下】

白色伴侶 x 旅途中．旅行中的優旅伴再昇華

旅行包包裡拿出優雅白色隨身物品時，連人都變得好有氣質了起來。

旅途中的包包裡總是擁有幾分純白力量，不用刻意點綴就能跟世界各地連上線。

來自「澳洲 STTOKE 精品陶瓷隨行杯」，雙層不鏽鋼真空可以保溫 3 小時，內部是德製白色陶瓷塗層，不影響咖啡風味，裝上一杯旅途中 Flat White 握在手心喝從第一口到最後一口都相同滋味。

而剛剛路過隨手拍下的風景，就用只有 160 克的「Mini Photo Printer 隨身迷你相片印表機」印出感動，打開專屬 APP 就能藍芽連線，從傳輸到列印不到 1 分鐘就能完成，還可加邊框、濾鏡與表情符號，更可當成拍貼黏上旅行回憶。

旅途中，更該帶上自己專屬的「Miyoshi 可折疊式旅行電熱水壺」，不用擔心喝到可怕的水壺水，折疊後只有原本 1/3 高度，2 分鐘就可煮沸 200ml 水完全不浪費時間。漂亮的白色系旅行用品，讓旅行時光更顯優雅與從容。

增加旅行氣質

澳洲 STTOKE 精品陶瓷隨行杯

網址: https://www.givings.co

臉書: https://www.facebook.com/STTOKE.TAIWAN

價位: 霧黑、亮白兩色各 990 元

Miyoshi 可折疊式旅行電熱水壺

價位: 目前台灣尚無代理商，可洽日本代購或至日本電器行購買。

Canon Mini Photo Printer 隨身迷你相片印表機

網址: https://tw.canon/zh_tw/consumer/web/mini-photo-printer

價位: 1/31 前首購優惠價 4,490 元、無墨印刷背膠相片紙 299 元 (10 張)

自然生態 x 市郊緩遊．資深旅遊記者在城市角落發現驚奇

當過航海員，更是資歷 20 年的旅遊記者，52 年次的柯焜耀閱覽過無數片春光，卻愛上了隨處可見的花草鳥蟲，「看著它們你會發現宇宙萬物是多麼奇妙浩瀚。」

2 年前的秋天，柯焜耀因枯葉蝶突如其來的綻放而著迷，開啟退休後尋寶之旅。今年初夏更在臉書開啟「省長緩遊團」，偶爾走訪市區內的濕地公園，偶爾走進郊區的山林裡，從植物的用途、鳥禽的習性到昆蟲的品種，就連人文地理的歷史背景也能娓娓道來。

暖冬的午後跟著柯大哥的緩遊團來到五股濕地生態園區，偌大的草地旁除了運動場、自行車道，更可一覽淡水河畔美景，芒草搖曳、海風輕拂，不時還能撞見候鳥成群的追逐嬉戲，傍晚的夕陽將河面化上了橘紅的妝，不用跋山涉水，在市區就能獨攬悠然的明媚。

沒想到就在每天經過的高架橋下就有這麼一片美景與豐富的生態，不僅能增長生態知識，更能在角落裡發現驚喜。

增加旅遊深度

省長緩遊團

臉書: https://www.facebook.com/profile.php?id=1710742244

時間: 不定時開團，以臉書公佈為主

價位: 免費

備註: 出發前於臉書刊登，自由參加無需報名。每次時間約 3 小時至 7 小時不等。

來源：《行遍天下》 2019 年 1 月

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