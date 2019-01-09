華邦電焦佑鈞罕見致員工公開信 稱三利空下 今年記憶體難有成長因子

記憶體產業龍頭廠之一的華邦電 (2344)，董座焦佑鈞近日罕見的發給員工公開信，指稱，今年記憶體難有成長因子，得做好準備迎接挑戰。信中提到，近三年的記憶體市場，對華邦電是友善的，尤其受惠於智慧型手機、物聯網、雲端運算等需求強勁，加上良好的經濟成長率，致使 2016、2017 年 NOR 快閃記憶體市場供不應求，2017 到 2018 年則是 DRAM 市場成長快速。



但展望今年，焦佑鈞坦言，先前的成長動能恐難延續，原因有三，第一，智慧型手機在中國市場銷售量大幅下滑，去年前 11 個月較前年同期下滑 18%；再者，為了雲端運算所建設的數據中心，也引發伺服器過度投資的疑慮，最後則是，美國聯準會的升息與中美貿易戰爭，恐引發市場預期全球經濟成長率將轉下滑。



在上述三大利空因素交相影響下，焦佑鈞認為，記憶體產業恐告別三年大多頭，今年記憶體難有成長因子，大環境將有考驗，他則引用古代儒士朱升送給明太祖朱元璋的建言，即「高築牆，廣積糧，緩稱王」來勉勵員工上下一心，一起克服。



高築牆，意味著，華邦電需要在許多領域強化核心競爭力；廣積糧，則意旨廣積人才」；緩稱王部分，則期待員工低調的追求成為隱形冠軍。而華邦電去年全年營收 511.9 億元，不單年增 7.56%，更創下年度營收的歷史新高，至於 2018 年獲利也有望創下歷史次高。

