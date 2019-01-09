凌通布局AI報喜 打入智能人臉跟拍飛行器 Q1量產 獲中國大廠採用

消費性 IC 設計業者凌通報喜 (4952)！公司宣布，搶進 AI 相關領域已有初步成果，應用在智能人臉跟拍飛行器相關的 AI 晶片，均獲得中國大廠採用，預計今年第一季量產供貨。凌通在 AI 領域的部分，主要鎖定，其一，AI 智能人臉鎖定自拍飛行器方案；第二，AI 智能手勢控制方案；第三，AI 智能語音辨識技術；第四，搭配 AI 智能寵物；第五，AI 自走車等多款智能玩具多媒體整合產品等；其中 AI 智能人臉跟拍飛行器已獲得中國大廠採用，預計今年第一季量產供貨。



而 2019 年 CES 即將登場，凌通展出多款邊緣運算 (Edge)AI 智能多媒體整合方案，邊緣運算具有即時性、可攜性、以及輕量形等特點，且相較於雲端運算更兼具成本、效率及便利性的 AI 智能開發方案，凌通的 AI 相關晶片更已經順利打入自拍飛行器、手勢控制、語音辨識、寵物與玩具等多領域。



此外，凌通也提到，因應全球將「程式設計」納入課綱，使具備學習程式設計功能的 STEAM 玩具 / 教具大受歡迎，此次 CES 將展示凌通創建的 STEAM 智慧應用教具方案，此為一個支援「程式學習」與「影像 / 語音辨識應用」的產品開發環境，提供給 STEAM 玩具與教具業者開發影像 / 語音辨識相關應用之產品。