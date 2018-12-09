南六營運走強 Q4營收連兩月創新高 明年迎高成長

力爭亞太地區業界龍頭地位的不織布廠南六 (6504-TW) 第 4 季營運走強，該公司 11 月營收 6.2 億元，刷新 10 月創下的 6.18 億元歷史新高紀錄；南六在高雄燕巢投資 30 億元的新廠，預計下月正式啟用，將為 2019 年業績挹注高成長動能。

南六公司 11 月營收，以 6.2 億元創新高，月增 0.31，年增 6.73%，累計前 11 月營收 62.17 億元，年增率 5.29%，而以南六在 12 月的接單仍然強勢且維持歷史高檔水準之下，法人預估南六的第 4 季營收也將以 19 億元創新高，刷新第 2 季創下的 17.33 億元紀錄，且在銷售價格及匯率趨穩之下，第 4 季單季毛利率也將維持在 20% 的水準。

南六今年第 3 季營收 16 億元，毛利率 20.02%，季增 0.67 個百分點，年增 0.69 個百分點，稅後純益 1.77 億元，季增 1.67%，年增 30.22%，單季每股純益達 2.43 元；上半年營收 49.79 億元，毛利率 18.76%，年減 0.14 個百分點，稅後純益達 4.5 億元，年增 17.6%，每股純益達 6.2 元。在第 4 季的獲利挹注之下，全年每股純益法人估算將站上 8.1 元水準。

南六生產熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使用；同時，南六投入 30 億元新建高雄燕巢廠，擴增生產的純棉不織布及水針不線布生產各 1 條，於第 4 季進入試產，明年 1 月底將正式啟用，將正式大量貢獻營收。

投資印度的方案也有新進展，公司取得在印度亞美達巴德（Ahmedabad）的建廠土地，預計 2020 年投產，土地面積 4.2 萬平方公尺，全部工程預計將建立 2 條熱風不織布、2 條水針不織布產能，總投資金額約 2000 萬美元，目前整地已接近完成，即將針對土木工程進行發包。南六由於主要客戶嬌聯在印度當地設立 3 座工廠，對紙尿布表材的熱風不織布需求急切，因此，在印度設廠以建立 2 條熱風不織布生產線優先。