cama café啟動IPO 展店將暴衝 拚3年營收增3倍

國泰證今 (8) 日攜手連鎖咖啡業者咖碼 (cama café) 宣布啟動上市櫃輔導計畫，咖碼董事長何炳霖指出，去 (2018) 年營收 6.8 億元，年增 5%，處在蹲馬步階段，接下來因應資本市場計畫將快速展店，今年底前估將新增店數 50 家至 160 家，全年營收上看 10 億元，並立下 3 年 3 倍營收成長目標，最快年底上興櫃，明年上櫃。

何炳霖表示，過去幾年營收均有 15-20% 的成長幅度，去年進行體質調整因此營收成長速度減緩，但獲利面高於業界水準。

咖碼目前總店數為 112 家，過去每年以增加 20 家店的速度成長，不過，何炳霖說，因應之後資本市場的需求，今年底前力拚增至 160 家店，維持直營店 20%、加盟店 80% 的既定水準，並採取特許加盟制。

何炳霖強調，未來要找的加盟主須具有共同理念，藉此控管品質。

除了國內市場，何炳霖也透露，與歐美、東南亞和香港的業者都有在接觸中，不排除以品牌授權方式在海外布局。

咖碼 2006 年以 cama café 開始，主打充滿五感氛圍的咖啡專賣店，在業界首創每家店專業現烘、手選咖啡豆、腳踏車環保外送以及獨特鮮明的識別系統，國泰證券看好這股正在興起的「黑金」商機，今日偕咖碼完成 IPO 簽約儀式，為台灣資本市場注入新血。