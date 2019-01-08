易發精機今起公開申購 1月18日每股30元掛牌上櫃

易發精機 (6425) 訂於 1 月 18 日以每股 30 元掛牌，今 (8) 日起至本周四 (10 日) 止進行公開申購，承銷商福邦證表示，預計申購承銷數量為 1053 張，訂於 1 月 14 日公開抽籤，今日興櫃參考價一路走高到 44.93 元。截至去年第三季為止，面板設備占易發營收比重最高約 39.6%，鋁擠型機械架構產品 23.2%、OEM 設備 16.5%、動力電池頂蓋組裝設備 8%，以及其他產業自動化設備 12.7%，前 3 季合併營收為 14.18 億元，年增率 34.4%，毛利率為 34.69%，稅後盈餘 1.37 億元，年增 1.8 倍，每股稅後盈餘 3.67 元。



即將登場消費電子展 (CES)，三星在展前活動發表其最新模組化 Micro LED 顯示技術，揭示未來顯示器發展技術，除了面板壓合設備之外，易發精機亦瞄準 Micro LED 未來壓合應用，規劃攜手奇景、錼創合作申請經濟部「Ａ＋企業創新研發計畫」，共同開發驅動 IC 端壓合設備。