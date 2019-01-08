【安聯投信】安聯集團首發全球AI基金 3策略放大投資機會

從 AI 基礎設施、AI 應用程式到 AI 可涉入的產業，企業利潤因 AI 而再度閃耀

2019 年揭開序幕！多家資產管理業者近期不約而同推出人工智慧（AI）概念基金，安聯投信也特別引進「安聯 AI 人工智慧基金」，該基金除了是市場第一檔全球 AI 基金，更標榜放大投資視野，同時布局 AI 基礎設施、AI 應用程式、AI 可涉入產業，力圖為投資人全方位掌握 AI 的投資機會。

早在 2016 年 9 月，安聯集團與日本三井住友銀行攜手打造市場上第一檔全球 AI 基金，當時資產規模高達 31 億美元，市場第一檔專注投資於全球 AI 相關價值鏈的股票型基金因此而問世；隔年 3 月底，安聯集團在歐洲、亞洲發行「安聯全球 AI 人工智慧基金」，一路走來，安聯始終扮演 AI 投資的先行者，陪伴投資人主動掌握前瞻財富。

安聯環球投資資深研究分析師暨投資組合經理周如興（Stephen Jue）分析，目前你我仍身處於「有限 AI」時代，也就是機器學習專注於特定領域，AI 與人類的智力、效率相去不遠；預估到 2025 年，「一般 AI」時代將來臨，屆時人工智慧可投身各項專業領域，AI 如同人類一般聰明，可以執行任何人類智力可以勝任的任務；到 2040 年則有機會開啟「超級 AI」時代，AI 將比人類更聰明，不僅能自我學習，更可幫助人類實現社會目標。

可預見的 10 年，AI 將成為拉動世界成長和創新的引擎，顛覆現在的商業模式，就宛如 30 年前的網際網路（Internet）翻轉人們資訊取得的模式；麥肯錫研究也發現，採用 AI 的企業利潤率平均提升 7 個百分點，而沒有採用 AI 的企業，利潤率則下跌 2 個百分點。

周如興指出，AI 機會涉及廣泛的科技和產業，擁抱 AI 就是擁抱「破壞式創新的力量」，儘管中美貿易戰及景氣循環，加劇市場對前景的擔憂，隨著 AI 的演進，新形態的處理器及資料儲存能力強化的需求與日俱增，AI 基礎設施的長線需求仍強。

至於 AI 應用，周如興認為，愈來愈多的系統應用、內建或直接運用 AI 技術，有助高度自動化、加速決策速度或降低成本，與電腦革命時相比，AI 應用蘊藏的投資機會十分可期。

在 AI 可涉入的產業方面，周如興表示，投資 AI 的眼光不宜侷限於機器人，或是純科技類股，以「安聯 AI 人工智慧基金」來說，投資組合便納入了通訊服務、非核心消費、工業、金融、健康照護等 AI 概念類股。

周如興提醒，整體而言，短期內資本市場的動盪難以緩解，但 AI 帶來的長期投資機會不可忽視；在市場動盪的時刻，建議採用分批布局或定期定額方式，聰明參與 AI 長期發展商機。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。