受惠智慧音箱、電競相關等成長 群電去年營收313億元 創新高

群光電能 (6412) 自結 2018 年 12 月合併營收為 24.3 億元，年成長 17.4%。受惠智慧音箱、電競相關、Type C 筆電及 LED 車燈四大產品強勁的成長動能，群電自結去年第四季合併營收創同期新高，達 83.7 億元，較前年同期強力彈升近兩成。累計去年全年自結合併營收達到 313 億元，創歷史新高，年增 12.3%。法人指出，智慧音箱與電競相關產品，為去年科技產品的兩大寵兒。利用語音輸入操作的智慧音箱快速成為智慧家庭連網中樞，加上售價親民，一個家庭更有機會購置一台以上的智慧音箱。根據 IDC 的市調資料，2018 年全球智慧音箱的出貨量約達到 1 億台。而電競相關產品，則在使用者對遊戲體驗的高標準要求下，成為可望隨著硬體規格不斷升級而換機，少數保持穩健成長的電腦產品。



群電去年在智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電產品三大成長引擎全年熱轉帶動下，2018 年營收首度突破 300 億元，寫下歷史新高記錄。IDC 預估，至 2022 年，全球智慧音箱與智慧居家安控裝置總出貨量約可達 4.8 億台，其中智慧音箱的成長速度更快。法人分析，未來群電可望持續從中受惠，進一步挹注營收成長動能。