【華冠投顧】盤中解析：大漲後稍作休息

劉彥良 分析師

受到陸股走跌的影響，昨日大漲的台股今天稍作休息，預估量僅 800 億元賣壓並不重。

盤面上的焦點還是在 5G 概念股，雖然昨日創高的光纖族群漲多拉回，但散熱模組的超眾 (6230)、雙鴻(3324) 和泰碩 (3338) 接棒上攻，網通股方面則有仲琦 (2419)、正文(4906) 和智易 (3596) 走強。

另一方面，內資偏好操作的生技股也出現較全面的漲勢，包括順藥 (6535)、台微體(4152) 和訊聯 (1784) 等多檔已亮燈漲停。另外，細胞免疫療法指標股基亞 (3176) 作夢題材發酵改寫 19 個月新高，至於醫材股中則有鐿鈦(4163)、益安(6499) 和優盛 (4121) 底部放量拉出長紅。

弱勢股方面，為昨天短暫轉強的蘋概股，包括台積電 (2330)、可成(2474) 和台郡 (6269) 等。該族群普遍營收不佳，但股價已反映在前，所以操作上要參考法人籌碼流向會比較得宜。

研判台股今天會收小黑小紅，上檔一樣先看月、季線反壓，指數空間不大，於鎖定有題材或有業績的中小型股即可。

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