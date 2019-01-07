【華冠投顧】本週台股果然噴出大漲207點！！恭喜大家囉……有錢大家一起賺啦！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2368 金像電、2481 強茂、3234 光環、2888 新光金、6182 合晶

今天權值股扮演拉抬的角色囉！！如 3008 大立光、2474 可成、2308 台達電、2327 國巨、2330 台積電、2317 鴻海，加上台塑集團、統一集團個股等漲幅都名列前茅，台灣 50 成分股中竟然有 46 檔上漲。收盤大漲 207 點，站上五日、十日線，成交量 918 億。OTC 漲幅 1.48% 略遜於大盤，成交量 292 億。

今日遍地開花什麼都漲，各族群都有強勢個股，5G 網通 3081 聯亞、3234 光環、4906 正文、4979 華星光、3163 波若威，矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶，光學鏡頭 3008 大立光、3059 華晶科、3630 新鉅科、3406 玉晶光，車用電子 6290 良維、3338 泰碩、6238 勝麗，PCB 2368 金像電、3189 景碩，面板 6456 GIS-KY，聲學元件 4943 康控 - KY，二極體 2481 強茂，主機板 2377 微星，資訊產品 4953 緯軟，航太零件 3004 豐達科，連金融股 2888 新光金漲幅也名列前茅。

最後祝大家明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。