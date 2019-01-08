貴金屬盤後─ISM服務業數據疲弱 美元回軟 黃金收高4.10美元

黃金期貨週一收高，收復部份上週五的跌幅。美國供應管理協會 (ISM) 公布服務業數據疲弱，美元下跌，為黃金帶來支撑。

供應管理協會 (ISM) 今日公布 12 月服務業指數下降至 57.6，11 月為 60.7。

2 月黃金上漲 4.10 美元，或 0.3%，收於每盎司 1289.90 美元，上週五，黃金下跌 0.7%，創 12 月 21 日以來，最大單日跌幅。

3 月白銀下跌 3 美分，或 0.2%，至每盎司 15.756 美元。

由於全球股市持續震盪，有分析師仍看好黃金與其他貴金屬。預期黃金壓力在 1300 美元。

上週五，美國公布 12 月新增就業達 31.2 萬人，大幅高於預期，2018 年新增就業總人數達 264 萬人，創三年高點。該數據公布後，黃金的避險買盤消退，價格大跌。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週五發表談話，顯示升息速度可能放慢，對黃金屬長期利多。

美元轉弱，亦支撑了黃金上漲。今日黃金收盤時，美元指數下跌 0.5% 至 95.661。

分析師說，目前關稅擔憂，中美貿易談判，英國脫歐，美國政府關門，均有利支撑黃金。

其他金屬交易方面，3 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.637 美元。4 月白金收於每盎司 824.30 美元，下跌 0.4%。3 月鈀金上漲 0.5% 至每盎司 1240.20 美元。