〈CES大展〉新科技百家爭鳴 聚焦四亮點

美國消費性電子展（CES）將在美國時間 8 日至 11 日於拉斯維加斯開展，這一次預計有 4400 家公司、逾 18 萬人次與 1 萬名講者參與其中，每年年初的 CES 被稱為全世界的科技風向球，而今年的 2019 CES 主題多元，包含 5G、物聯網 IOT、自駕車領域、智慧家庭等 4 主軸，都有新科技露出。

其中 5G 方面，從去年以來就一直是重點列展項目，尤其在去年 6 月時 3GPP 在聖地牙哥召開會議，並發表了首個 5G 通訊標準制定，5G 已經不再只是一個雛形，CES 主辦單位美國消費科技協會（CTA）指出，這一次 5G 的展場，將會有許多廠商展出 5G 相關技術，例如 5G 毫米波 (mmWave) 基地台、5G 智慧型手機或是 5G 物聯網等等，都將科技再向前推進一步。

在自駕車方面，這一次也會在 CES 展中展示出新款的 ADAS 系統，包括環景影像、車道偏離警示與自動煞車等功能，都會實際應用在車款中，這一次最新的設計還包含了雲端導航與邊緣運算系統，各款自駕車的最新進度也會在 CES 展中展出。

另一個亮點在於 CES 這一次特別設置了一個新創展區為「Eureka Park Marketplace」，主要是讓來自超過 40 個國家、逾千家新創團隊共同分享技術與產品，CTA 也說明，Eureka Park Marketplace 也會吸引各地的投資人士與創投業者來此進行投資，讓 CES 成為新創的領域平台之一。

即將開展的 CES，這一次「台灣隊」由科技部部長陳良基率隊前往，估計約有逾 40 家新創公司以「Taiwan Tech Arena」為品牌成立臺灣國家館，將一同參加賭城的這場盛會。

台灣此次參與的廠商，PC 廠除「台灣雙 A」宏碁 (2353)、華碩 (2357-TW) 以外，微星 (2377-TW) 與技嘉 (2376-TW) 也將發表最新款電競產品；網通廠啟碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW) 則鎖定智慧家庭應用。

筆電代工領域則有和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 等廠商參與，CPU 領域也有大廠超微與英特爾加入，台相關概念股可望受惠。