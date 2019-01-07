歐系客戶回補庫存 美喆去年12月營收創去年新高

受惠歐系客戶回補庫存帶動，石塑地板製造業美喆國際（8466-TW）去年 12 月營收，以 2.92 億元創 2018 年全年新高，公司表示，今年客戶端可望恢復正常拉貨情形，對此深具信心。

美喆也投資 3.3 億元成立 SPC(Stone Plastic Composite) 石塑地板產線，並結合獨家技術，搶攻最高端石塑地板，新產品預計 4 月量產，將主攻北美市場，也可協助拓展另一高端客層。

美喆今 (7) 日公布 2018 年 12 月合併營收達 2.92 億元，較上月 2.77 億元成長 5.41%，並創全年單月營收新高記錄，年減 5.05%，受惠年底出貨旺季，帶動外銷 ODM 代工與自有品牌銷售保持暢旺。

2018 年第 4 季自結合併營收達 8.25 億元，季增 13.28%，年減 7.39%，2018 年全年營收 29.78 億元，年減 19.14%。

美喆主管表示，由於外銷代工訂單需求持續成長，包括歐洲地區主要客戶拉貨力道重回過往水準、北美地區持續拓展客戶帶動銷售採購的增加，再加上集團積極推動美喆、普隆兩大自有品牌於中國與台灣等地區塑膠地板產品業務，提升兩大自有品牌的能見度。隨著自有品牌銷售表現仍保持高雙位數成長的挹注，以及外銷代工訂單回溫，帶動去年 12 月營收走高。

展望 2019 年，美喆維持審慎樂觀看法，將持續朝穩固商用市場銷售基礎，並積極擴大家用市場方向，並穩步擴增 SPC 新產品產能計畫，最快第 2 季投入量產，並逐步創造營收貢獻。

在外銷代工業務方面，目前歐洲地區主要客戶產品庫存保持健康水位，全年訂單有望較 2018 年進一步提升，其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益。