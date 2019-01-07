【台新投信】台新MSCI中國正2 1/08重磅登場

國際指數公司 MSCI 明晟再度與台新投信合作，繼台新 MSCI 中國 ETF(00703) 之後，將於 1/8 募集台新 MSCI 中國正二 (00766L)，提供投資人布局中國更多樣的選擇。本周美國將派代表團赴北京進行磋商，一月中旬中國國務院副總理劉鶚將訪美，中美貿易的談判進度將是陸股表現的重要指標。

台新 MSCI 中國 ETF 追蹤指數為 MSCI 中國指數，該指數被 MSCI 視為旗艦指數之一，主要收納 H 股、A 股、B 股、紅籌股與陸企在美國發行的 ADRs 中具代表性的中大型股票，從 2018 年將 A 股納入之後，成為涵蓋境內外中國企業的代表性指數。同時也是最多國際 ETF 發行公司採用的追蹤指數，包括安碩 (iShares)、匯豐、x-trackers 等等，現在國人想要投資中國 ETF，不需要透過海外券商或複委託，直接就可以申購台新 MSCI 中國 ETF。

台新投信再度推出台新 MSCI 中國正 2ETF＊，讓投資人有更多選項，台新 MSCI 中國正 2ETF 經理人王嘉豪表示，陸股歷經 2018 年的大幅修正，上証指數的股價淨值比與本益比處於近十年最低範圍內，且在低檔區整理已久，未來向上機率高於向下機率，投資人可以利用台新 MSCI 中國 ETF 陸續布局，或是在超跌時，用台新 MSCI 中國正 2 進場賺取倍數效果。

根據 JPM 針對中國境內的投資情緒指數顯示目前投資人對於中國市場的投資情緒已經從極度悲觀開始復甦。王嘉豪指出，目前市場仍然謹慎看待中國景氣與貿易談判進度，中國上半年出口數據仍有下行風險，不過，中國官方預料將持續加大維穩力道，2019 年有財政施展空間，包含降低增值稅率、擴大個人稅抵等措施，中國人行也在 2019 開年即宣布降準 1 個百分點，釋出資金 1.5 兆人民幣。

王嘉豪進一步指出，2019 年是陸股進一步國際化的里程碑，除了 MSCI 建議提前在 9 月將 A 股納入市值提升至 20%；富時指數也將在 6 月開始分三階段納入 A 股，標普道瓊指數預計在 9 月納入 A 股市值 25%，初步估計將有近 700 億美元流入陸股，其中光是追蹤 MSCI 指數的 ETF 與主動型基金預計將流入 587 億美元。

王嘉豪表示，中國基本面雖有放緩疑慮，但在政策與資金的催化下，中國市場仍大有可為，採用 ETF 投資可避免選股風險，且具有流通性佳與管理費較低的優點，頭資人可做為理財工具之一。

＊追蹤指數為 MSCI 中國自由投資單日正向 2 倍指數

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