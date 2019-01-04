【富蘭克林華美】低檔布局待回溫 三策略迎戰2019 Q1

分散、低接、顧收益 波動年將是轉機年

富蘭克林華美投信指出，美國聯準會維持縮表步伐，歐洲央行不再增加購債規模，全球流動性縮減使市場震盪加劇，建議 2019 年投資策略宜以? 分散、低接、顧收益? 的 VIP 策略（見表）為主軸，分散低接優質標的，並適時增持高殖利率固定收益資產，化波動為布局良機，2019 將是充滿轉機的一年。

Value：價值投資－低接優質標的

中國 A 股經過 2018 年修正後，已是全球市場價值投資主要標的之一。富蘭克林華美中國 A 股基金經理人陳蓓娟表示，瞄準中國優質企業低估值投資機會，現階段外資看待 A 股相對樂觀，滬深港通北上資金持續提高持股比重，隨國際指數提升 A 股占新興市場權重、美國升息預期放緩使美元指數高檔支撐有限，前期率先修正的 A 股擁評價面偏低吸引力，國際資金可望持續流入，搭配政策底的中長線支撐力道，估值回升指日可待。

同時，台股亦具備成長動能與高股息優勢，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，5G 題材族群性強，台廠相關上、中、下游供應鏈均可望受惠，而台灣上市股票現金殖利率約 4.9%，優於亞太區主要股市且政經狀況穩定，若美股走穩有利外資回補台股帶動元月行情，看好台股 2019 年可漸入佳境，建議把握股價震盪之際擇優低接。

Income：固定收益－震盪市況的收益來源

各主要央行政策意向、經濟成長與潛在貿易戰影響，在在牽動股、債市場，因此需要較高殖利率固定收益類型資產提供收益來源，美國高收益債憑藉相對高殖利率與低存續期，可應對利率彈升造成的債市震盪，短線遭遇美股修正，也能發揮債券波動低於股票的性質。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示，目前美國高收益債殖利率約 8%，收益率十分具有投資吸引力，雖然市場對企業獲利狀況感到憂心，不過整體美國高收益債發債企業槓桿比率、利息保障倍數未見惡化，信用風險預期僅以個別企業或產業因素為主，加上預期今年高收益債供給持續偏低，均是後市正面因素。

Portfolio：分散布局－應對市場波動

富蘭克林華美投信指出，各機構定調未來一年全球景氣為放緩並非衰退，風險性資產仍具有表現空間，不過在貨幣政策與經濟成長力道互相拉扯、美中貿易協商變數不時干擾下，資產價格大幅度區間整理的可能性高，因此建議採價值優先、收益為上、分散布局的 VIP 策略，迎戰 2019。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

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