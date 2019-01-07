過年大掃除自製「泡沫炸彈」 輕鬆清潔馬桶！

【採訪整理／張郁梵】

又到了年底大掃除的日子，許多民眾最困擾的就是掃廁所，尤其每天都要使用的馬桶，如果刷不乾淨，就容易散發異味。

其實，清潔馬桶也可以很簡單，只要自製香噴噴的馬桶（泡沫）炸彈，丟入馬桶裡，靜置一段時間後再沖掉，馬桶就會清潔溜溜！但清潔力超強的馬桶炸彈到底該怎麼做呢？

走進廁所，看著馬桶內黃黃的汙垢和水漬，卻怎麼刷也刷不掉嗎？馬桶是排泄穢物的通道，每天都必須使用，一旦沒清乾淨，不僅容易發出異味，還可能滋生細菌、影響健康。想要解決馬桶內的黃垢，又不想忍受刺鼻的清潔劑味道，不妨自製「馬桶炸彈」！只要準備小蘇打粉和檸檬酸，再搭配喜歡的精油，就能將細菌和異味清除乾淨！

小蘇打粉＋檸檬酸

DIY 馬桶炸彈超簡單

所謂「馬桶炸彈」又稱為「泡沫炸彈」，其實就是用小蘇打粉和無水檸檬酸，再加入喜歡的精油製成的天然清潔劑。由於製作簡單，材料取得容易，清潔效果顯著，加上對環境無害，又沒有刺鼻難聞的化學藥劑味道，因此很受婆婆媽媽歡迎。網路上甚至還有業者販賣材料包，不僅材料一應俱全，就連模組、篩網和量杯都有，方便沒時間一一採買的民眾使用。

來源：《大家健康》 2019 年 1、2 月合刊號

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