過年長輩關切像質詢 面對尷尬問題怎麼答

【採訪整理／葉語容、蔡睿縈】

你有「過年恐慌症」嗎？每年春節團圓都令你既期待又怕受傷害嗎？

網路平台《網路溫度計》曾公布過年最不討喜的 10 大話題，「什麼時候結婚啊？」被列為網友年節最不想面對的尷尬話題榜首，其他像是「交男（女）朋友了沒？」、「薪水怎麼樣？」也都榜上有名。

其實，只要掌握幾個對話原則，就能在過年期間跟長輩愉快相處，本文請來兩位心理師教你，面對長輩犀利質詢，怎麼接招不失禮！

坐在高鐵列車上，32 歲的小湘正在過年返鄉的路上。小湘的工作常要到各地出差，對高鐵很熟悉，但不知道為什麼，每次過年搭車返家時，都伴隨著一種慌張無助的感覺，好像她即將要去的不是一個小時車程的臺中，而是去了就可能回不來的月球。

「家」對她來說，是一個有深層情感，但也充滿荊棘的地方。回想每年的過年，哥哥嫂嫂帶著孩子們回家小住，除夕、初一吃吃喝喝，親友輪流來打麻將、聊天，但到了初二之後，哥哥跟爸媽總有一方會挑起戰端，為了某些芝麻綠豆小事大吵一架，接著哥哥就會負氣，好幾次連夜帶著妻兒開車回宜蘭。這種戲碼幾乎年年上演，而且看不懂到底在演什麼？想到這裡，小湘又立刻覺得呼吸困難、肌肉無力……。

她不懂為何家人好不容易團聚，卻又彼此針鋒相對？過年，有時候還真像一場恩怨交雜、愛恨交織的戰爭戲！

講話要看場合

用分享取代尖銳提問

大家都知道過年就是要開開心心、歡歡喜喜的，每個人也期待收到家人朋友們的祝福、恭喜跟溫暖；但是，人的內心深處不會只有正面能量，當吃飽喝足放鬆之後，原本隱藏的稜角，不自覺就會顯露出來，一不小心星星之火就引爆了大戰。

黃偉俐身心科診所臨床心理師黃惠萱分享，每年過年前，許多患者就會開始擔憂返鄉的問題；到了年後，又會為了新爆發的情緒來回診。尤其是已經被診斷為有精神疾患的人，為了避免復發，她甚至建議他們乾脆不要回家。

通常會主動進行情緒操控的以長輩居多，手法或許是比較晚輩間的成就，讓晚輩間彼此產生競爭感；或是直接批評、干涉孩子的決定；不論使用哪種方式，結果都與當初「過年就是要歡喜團圓」的期待背道而馳。其實，這種時候重要的是問問自己，到底心裡希望的是和諧地相聚，還是發洩心裡積壓的情緒，或者趁機會想改變別人？

來源：《大家健康》 2019 年 1、2 月合刊號

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