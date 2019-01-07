別抓著孩子過生活 50歲後提早準備人生下半場

【採訪整理／林潔如】

當兩人結婚後，要互相扶持照應的甜美承諾，不知不覺在光陰與現實中磨損，有些父母無形中將生活重心轉移到孩子身上，將孩子遞補為伴侶的角色，不自覺的成了別人口中指控的「控制狂父母」，讓孩子感到龐大壓力，不時想逃。

如何避免這一切，不靠孩子刷存在感，有些事你現在可以先明瞭……

雅雯的爸爸從主管職退休後，每天待在家，開始指點家務，與媽媽摩擦日多，還要求孩子們手機裝上 GPS 定位 APP，成天盯著手機看孩子的行蹤，只要孩子上班時間沒有定位在公司，就立刻撥電話來問，搞得常要外出提案的雅雯非常困擾……

茜蓉的公婆經營小本生意，家中大小事由婆婆一手包辦，公公樂得清閒，但婆婆習慣臨時賦予老公任務，讓老公疲於奔命，老公忙不過來時，茜蓉就得跟公司請假，幫忙出任務。想請公公居中勸說，但公公卻幫婆婆講話，希望年輕人多承擔，讓茜蓉和老公非常無奈……

別讓孩子取代另一半的角色

愛心理創辦人吳姵瑩諮商心理師指出，夫妻系統有很重要的兩個功能，其一是共同合作並解決問題，其二是支持與親密感。當夫妻之間無法好好溝通，也不知道如何索求想要的親密感，夫妻關係無法滿足這兩項功能時，便容易轉向孩子索取。

例如：燈泡壞了叫老公修都叫不動，乾脆叫兒子來修比較快；又或者，心情不好或無聊時，因為夫妻感情不好，便找子女陪伴傾訴，以尋求支持與親密感。事實上，不管子女怎麼做，父母都不會完全快樂。倘若子女取代了部分伴侶的功能，成為小老公或小老婆的角色，吳姵瑩直言，這樣的親子關係將成為互相取暖，卻又同時孤單的兩個靈魂，因為他們只能在生活上彼此依賴，卻不能有伴侶間的親密行為。尤其很多父親缺席的家庭裡，母親與子女之間更容易成為這樣互相糾纏的關係。

臺北藝術大學通識教育中心副教授，同時也是諮商心理師的許皓宜說得直接：「沒有好好當過孩子的人，也很難當好一個大人。」不要讓孩子跳進父母的夫妻關係裡，承接他們不應擔負的責任，每個人都有想被照顧的渴求，讓孩子在孩子的位置上，當夠了孩子，他才能好好長成一個真正的大人。

來源：《大家健康》 2019 年 1、2 月合刊號

更多精彩內容請至 《大家健康》