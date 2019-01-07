當伴侶越老越「番顛」 如何讓婚姻關係加溫？

【採訪整理／葉語容】

「妳今天為何這麼晚回來？…… 你要小心新認識的朋友！」

「衣服為什麼要這樣晾？為什麼不用夾子夾起來？」

當退休之後回歸家庭，家人相處的時間突然變很多，密集的相處很容易連芝麻綠豆大的事，都成為負面情緒的引爆點。

假如親密伴侶退休後難相處，該如何改善？

除了分居、離婚，還有什麼方法可以改善夫妻關係呢？

近年，觀念一向傳統的日本吹起「卒婚」風潮，國內也不約而同爆出高齡離婚潮；未來，人類平均壽命會越來越長，「怎麼跟家人相處」成為一門功課，修不好的話，子女還可以離家，但配偶不是選擇分房、分居，就是離婚。在臺灣朝著超高齡社會（意指 65 歲以上老年人口占總人口比率達 20％）邁進的路上，如何和老伴和平共處，真的需要花心思經營！

當一對夫妻離異時，親友可能透露「是某人難搞！他太難相處了！」可是，很少人會承認自己是「問題製造者」，有些心理學書籍整理出各種人格違常的類型，希望有助於理解這些人的行為，並進一步了解如何與他們共處。以下六大類難相處的類型，改編自《如果父母老後難相處》一書，讀者可以先設定某個人或以自己做為檢測的主角，勾選看看哪個類型符合得較多，代表該類型的傾向比較重。

來源：《大家健康》 2019 年 1、2 月合刊號

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