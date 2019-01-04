〈楊金龍談話〉美中貿易摩擦 可轉為台商回流助力

台灣央行總裁楊金龍今 (4) 日在台灣金融研訓院舉辦的研討會發表談話，指出美中雙方在高科技領域上的競爭，將更趨白熱化，而台商在美國倡議公平貿易和「美國製造」的政策下，反而可藉此機會強化連結美國高科技研發優勢，加速跨國供應鏈移轉、回台投資，將美中貿易摩擦的衝擊轉為增加投資台灣的助力。

楊金龍表示，在當前國際經濟新局下，全球經貿活動和供應鏈結構已開始出現轉變；一般認為，近期美中貿易衝突僅是表象，更深層的意涵是反映中國的崛起，使美中兩國由合作轉為競爭，未來雙方在高科技領域上的競爭恐更趨白熱化，各界宜妥適因應此一挑戰。

其中，台商面臨全球供應鏈重組的機會與挑戰，主要是因長久以來台灣製造業一方面以中國為生產基地，一方面以美國為高科技關鍵技術的重要來源，美中均為台灣最重要的產業分工夥伴。

隨著美國對中國高科技業者的制裁，並嚴控先進技術外流，楊金龍強調，此將加速台商調整本身供應鏈，一方面是調整對美國出口的供應鏈體系，將生產基地移至美國、東南亞或印度等地，或是，仍以中國為生產基地，同時轉型為中國內需導向，並將採購與研發在地化。

楊金龍強調，若政府持續排除投資障礙並鬆綁法規，提升台商回台誘因，可將美中貿易摩擦的衝擊轉為增加投資台灣的助力，化危機為轉機。