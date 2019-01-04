【安聯投信】投資信心不佳 台股周線收黑

美股大跌加上最新製造業數據不佳，4 日台股開低走低，蘋概股首當其衝，盤中指數摜壓至 9319.28 點，失守去年 10 月 9400.69 前低支撐，記憶體股、水泥股盤中翻紅，工業 4.0、紡織製鞋族群及生技、5G、豬瘟概念股撐盤，終場以下跌 109.91 點，收在 9382.51 點，成交量約千億元。周線收黑。

安聯投信表示，12 月中國製造業 PMI 降至榮枯線下的 49.4%，創下 2016 年 3 月以來新低，指向至製造業景氣轉差。主要分項指標中，需求、生產、價格、庫存全線下滑。iPhone 在中國大陸市場的銷售不佳，進一步讓重量級企業於 2007 年推出 iPhone 以來首次發布財測預警，市場信心受此影響，美股出現波動，相關族群首當其衝。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， iPhone 產品生命週期拉長加上缺乏強烈換機誘因，中國總經因素當然也會影響。從 2018 年 11 月以來，陸續有砍單雜音，投資市場已經部分反應，2019 年上半年由於沒有新產品，動能可能持續疲弱，未來蘋概股觀察重點是蘋果是否推出新應用 / 新功能來帶動換機需求，以及 5G 是否驅動新的換機潮。

拉回來看對盤勢的影響，廖哲宏表示，iPhone 銷售不佳，已是市場眾所皆知的事情，部分影響相繼反映在相關企業股價，但後續數字到底會與市場預期有多大落差，仍需持續觀察；我們認為短期盤勢不易強，主要是受基本面數字不佳，加上中美貿易爭端未解，要強不易。

廖哲宏表示，由於現階段處於企業財報空窗期，市場主要目光仍在關注以及等待元月中旬部分重要企業的法說、財報表現、獲利預估以及展業展望。儘管如此，部分市場資金仍然會往具有想像空間的類股移動，縱使短期營運仍未特別亮眼。

展望後市，廖哲宏表示，眼前市場信心因為國際情勢消息雜陳，充斥諸多不確定性，本來就相對疲弱；不過如果把時間拉長，手機還是重要的產品，儘管產品生命週期拉長，但一定換機潮還是可以期待，未來要看換機誘因：未來 5G 或是 Apple 是否開發新的技術與誘因（殺手級應用）是關注重點，不需要那麼悲觀。

在元月行情方面，廖哲宏表示，基本上沒有太大期待，電子股著重 5G 題材，非電群族，則可留意紡織、自行車、生技等股票。後續可觀察面，基本面必須半導體龍頭廠與蘋果概念股止跌反彈，大盤才有機會脫離下行的危機。

廖哲宏表示，我們認為部分利空已經反映，但尚未完全反應完畢，供應鏈有些會受傷較大，有些恢復能力較好，端看其市場地位以及議價能力而定，後續可持續關注企業獲利下修何時緩和止穩或結束，作為投資上的判斷。

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