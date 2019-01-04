商研院：商業服務業景氣向下趨勢暫難扭轉 台商回流成轉機

商業發展研究院今 (4) 日發表台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數，雖預測今年 4 月有略見微升訊號，但 5 月又見下降，商研院認為，無法改變商業景氣向下趨勢，然而，隨著台商回流投資效應加溫，今年將是見證危機就是轉機的千載難逢機會。

商研院指出，在領先指標所包含的六個子指標中，除了實質民間固定資本形成一株獨秀續揚、且升速加快外，其餘各子指標皆續見下降，尤其以股價指數降速加大中。

所幸，美中貿易戰轉單效果激盪下，台商回流投資效應正加溫中，是今年台灣商業服務業景氣在世界性成長遲滯化趨勢中，可做為逆勢操作的奇特有利因素。

商研院認為，台灣近 20 年來在長期國際經濟繁榮期當中反而因相對喪失自主性而使國內經濟弱化，民間投資國外多而投資國內少，整體經濟結構脆弱化，商業服務業更見沉淪，看今年是見證危機就是轉機的千載難逢機會。

商研院進一步說明，目前領先指標六項子指標表現較差的在就業面，加上 10 月股災以來商業服務業股價指數正加速下滑，而服務業貿易收支在 12 月已回跌至 2017 年 3 月復甦前的谷底水準，以及運輸倉儲也開始止升轉降；僅剩一向波動不穩的民間實質固定資本形成繼續上升，且升速加快中，扮演著中流砥柱的角色。

整體來看，商研院看商業景氣單靠投資力道短期內作用仍有限，期待政府 5+2 及前瞻公共投資高峰期的到來，以及開始出現曙光的台商回流潮能發揮轉敗為勝的作用。