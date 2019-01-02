Voicetube居英語學習平台龍頭 影片類型與數量多是關鍵

台灣最大的英語學習平台 Voicetube 全面改版，推出 Pro 訂閱制服務，主打從遊戲中學習，Voicetube 會員人數達 320 多萬人，2017 年也成功拓展至日本，擁有 20 多萬日本用戶。創辦人詹益維表示，Voicetube 能夠在眾多類似平台中勝出的關鍵，在於影片數量多、類型多元。

Voicetube 平台有高達 6 萬多部的影片，多數影片來自於 YouTube。不同於多數英語教學平台自行翻譯影片，Voicetube 有近九成影片來自使用者，Voicetube 擁有專利技術，提供使用者將 YouTube 影片直接轉化成 Voicetube 的素材。詹益維認為，學英文的動力需要從自己興趣的領域開始，因此選擇這種群眾外包（crowd sourcing）的方式，鼓勵使用者上傳自己感興趣的影片。

詹益維不滿足於 Voicetube 作為英語素材的平台，而是進一步思考，怎麼將免費的線上英語素材變成有價的產品。2015 年 4 月，Voicetube 推出第一項付費產品 HERO，主要針需要在短時間加強英語能力的對象，目前該產品用戶近 3 萬名，也成為 Voicetube 主要收入來源一。

不過，從 Voicetube 所做六千多份調查中，詹益維發現，除了轉職升遷、出國留學考試的對象之外，還有更多人本身就熱愛學英語，並從學習英語中獲得成就感。詹益維希望，Voicetube 能成為鼓勵使用者持續學習英語的角色，這也是此次 Voicetube 全面改版的願景。

Voicetube 此次改版最主要是推出 Pro 訂閱制服務，這項服務整整耗時 2 年時間才完成，「曾經因為測試者回饋，（專案）全部砍掉重練」，因為希望能夠更貼近使用者需求，此次改版的主要負責工程師李卓安表示。

Pro 訂閱制服務提供引導式、連貫式的學習方式，依照學員程度提供該影片的學習單字，再由單字延伸句型教學，循序漸進，每支影片皆分成四個學習段落。同時 Pro 被設計成遊戲模式，以提升使用者的學習動機。每一學習段落就像闖關關卡，學員每完成一個階段，就能獲得點數，Voicetube 依點數多寡，每日更新學員的學習排行榜。

Voicetube 全面改版之後，2019 年將把目標放在海外市場。詹益維表示，將從韓國、越南等東亞國家開始拓展。長期而言，將持續擴大工程團隊，強化大數據分析和人工智慧，研究使用者的學習路徑，作為推出其他產品的養份。