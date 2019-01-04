【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

iPhone 銷售疲弱，導致 Apple 調低第一季財務預測，推動蘋概股中的台積電及大立光今日再度重挫，加上昨日美國公佈 ISM 製造業指數下滑至 54.1，數值創下 2008 年以來最大單月跌幅，帶動昨日美股重跌影響下，推動今日台股下跌超過百點，終場台股下跌 109.61 點，跌幅 1.16%。

《國際金融市場焦點分析》

中國農曆新年消費業旺季將至，帶動服務採購經理人信心回升，而今日公佈的財新服務業上升至 53.9，連續兩月呈現上升趨勢，加上下週將舉行川習會後首次的中美貿易談判，在近期美國總統川普持續對貿易談判釋放樂觀消息下，市場對於下週貿易談判呈現樂觀狀態，帶動上證指數及 A50 指數期貨同步上漲超過 1.5%。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯 12 月產出減少 42 萬桶 / 日，使得 OPEC 整體產出月減 53 萬桶 / 日，創兩年來最大降幅，同時 Aramco 前執行副總表示，OPEC 可能在 1 月份減產 100-120 萬桶 / 日，此大大超出市場預期，顯現在油價崩跌後沙國展現護盤的決心，雖然受到美股大跌衝擊，輕原油期貨於晚間一度跳水再度失守 46 美元，不過市場樂觀期待 OPEC 減產效果發酵，期貨價格收盤連四漲，站上 47 美元。

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