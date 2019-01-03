【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果下修第一季度營運展望，導致今日小道瓊期重挫超過 300 點，加上受到蘋果下修第一季度財測影響，導致台灣蘋概股中的可成、台郡同步重跌，權值股中的台積電及鴻海也同步下跌超過 1% 影響，終場台股下跌 61.72 點，跌幅 0.65%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 136.14 億元。

《國際金融市場焦點分析》

蘋果下修第一季度營運展望，美股電子盤期貨早盤跌超 300 點，帶動上證指數及 A50 指數期貨早盤走跌，不過隨後受到中國人行宣佈將放寬對中小企業貸款考核標準，預計將釋放 7000 億人民幣資金，推動上證指數及 A50 指數翻紅上漲，惟目前在年曆年節前仍有較大的資金缺口，在市場擔憂流動性不足下，使得上證指數及 A50 指數再度回檔，導致 A50 指數及上證指數今日整體走勢呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

根據消息指出，沙烏地阿拉伯出口至中國和美國的原油數量在 12 月雙雙下滑，同時 12 月產出也下降 42 萬桶 / 日，使得 OPEC 整體產出月減 53 萬桶 / 日，創兩年來最大降幅，油價受到激勵，盤中一度大漲 4%，不過中國經濟減緩風險升溫限制油價漲幅，另外蘋果於盤後下調 19 財年第一季財測，美股期貨受到衝擊再度重挫，風險規避情緒再起，WTI 期貨受到波及下跌逾 2%，幾乎回吐前日漲幅。

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